Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nidec Corp

%
H T
WKN 878403
ISIN JP3734800000
Börse -
Stand -
Nidec Corp Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Nidec Corp

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Nidec Corp

    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 2.328,21 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 75,00 0,13
    Rendite (%) - 0,63
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die NIDEC Corp. und ihre Konzerngesellschaften sind spezialisiert auf Motoranwendungen, die "alles drehen und bewegen". Die umfangreiche Produktpalette reicht von kleinen Präzisionsmotoren über Automobilmotoren, Motoren für Haushaltsgeräte, gewerbliche und industrielle Motoren bis hin zu Motoren für Maschinen. Darüber hinaus werden elektronische und optische Komponenten sowie andere verwandte Produkte entwickelt, hergestellt und vertrieben.

    Offizielle Webseite: https://www.nidec.com

    Aktionärsverteilung