Unternehmensprofil

Die NIDEC Corp. und ihre Konzerngesellschaften sind spezialisiert auf Motoranwendungen, die "alles drehen und bewegen". Die umfangreiche Produktpalette reicht von kleinen Präzisionsmotoren über Automobilmotoren, Motoren für Haushaltsgeräte, gewerbliche und industrielle Motoren bis hin zu Motoren für Maschinen. Darüber hinaus werden elektronische und optische Komponenten sowie andere verwandte Produkte entwickelt, hergestellt und vertrieben.

Offizielle Webseite: https://www.nidec.com