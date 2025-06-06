Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nintendo

%
H T
WKN 905551
ISIN US6544453037
Börse -
Stand -
Nintendo Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Nintendo

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Nintendo

    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 2.579,23 2.329,10 2.313,05 1.164,92 1.671,87
    Nettogewinn (Mrd) - - 424,09 278,85 490,64
    Gewinn/Aktie - - 364,51 239,47 421,39
    Dividende/Aktie - - 219,00 131,00 131,00
    Rendite (%) 2,99 2,60 2,50 1,30 1,60
    KGV - - 24,07 42,22 19,45
    KUV - - 4,88 10,10 5,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nintendo Co., Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten befasst. Die Hauptprodukte des Konzerns sind computergestützte dedizierte Videospielplattformen, Merchandise-Artikel mit Charakteren und Spielkarten. Spezielle Videospielplattformen definiert Nintendo als Hardware und Software für die selbst entwickelten Handheld-Systeme und Heimkonsolen. Darüber hinaus ist der Konzern in Geschäftsbereichen engagiert, die geistiges Eigentum wie visuelle Inhalte und mobile Anwendungen nutzen.

    Offizielle Webseite: https://www.nintendo.co.jp

    Aktionärsverteilung