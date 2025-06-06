Nintendo
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H T
WKN 905551
ISIN US6544453037
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|2.579,23
|2.329,10
|2.313,05
|1.164,92
|1.671,87
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|424,09
|278,85
|490,64
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|364,51
|239,47
|421,39
|Dividende/Aktie
|-
|-
|219,00
|131,00
|131,00
|Rendite (%)
|2,99
|2,60
|2,50
|1,30
|1,60
|KGV
|-
|-
|24,07
|42,22
|19,45
|KUV
|-
|-
|4,88
|10,10
|5,71
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Nintendo Co., Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten befasst. Die Hauptprodukte des Konzerns sind computergestützte dedizierte Videospielplattformen, Merchandise-Artikel mit Charakteren und Spielkarten. Spezielle Videospielplattformen definiert Nintendo als Hardware und Software für die selbst entwickelten Handheld-Systeme und Heimkonsolen. Darüber hinaus ist der Konzern in Geschäftsbereichen engagiert, die geistiges Eigentum wie visuelle Inhalte und mobile Anwendungen nutzen.
Offizielle Webseite: https://www.nintendo.co.jp