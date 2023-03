Es sind die erfolgreichsten Film- und Serienfranchises der Welt und jährlich geben Fans Milliarden für Spiele, Merch und Co aus. Doch mit diesen drei Aktien können auch Anleger davon profitieren. Sind sie einen Blick wert?

Wer Fan von großen Mediafranchises wie Harry Potter und Co ist, der greift oftmals tief in die Tasche wenn es um Merch oder Spiele geht, denn hier spielt eine emotionale Bindung eine wichtige Rolle. Zwar nennen viele die Produkte überteuert, gekauft werden sie allerdings trotzdem.

So verdienen Anleger mit Harry Potter, Super Mario und Co.

Und auch Investoren können von diesen Umsätzen profitieren, indem sie nämlich in die Studios investieren, welche die Rechte an den Fantasiewelten halten. Dabei gibt es einige spannende Titel, welche sich Anleger genauer anschauen sollten. Speziell diese drei könnten einen Blick wert sein:

Warner Brothers (DC, Harry Potter & Co.)

Die erste Aktie ist dabei die bekannte Warner Brothers aus den USA. Das Filmstudio ist nicht nur berühmt für alte Klassiker wie Tom und Jerry, sondern hat auch in der jüngsten Vergangenheit mit der DC- und Harry Potter-Saga kräftig Zuschauer angezogen.

Gerade bei Letzterer ist wohl noch einiges an Geld zu holen, da das neue Spiel Hogwarts Legacy sich extremer Beliebtheit erfreut. Aktuell tradet die Aktie nur zum 7,3-fachen Gewinn, was vor allem an der kürzlichen Fusion mit der AT&T Tochter Discovery liegt.

Nintendo (Super Mario, Pokémon & Co.)

Wer allerdings kürzlich im Kino war, dem dürfte auffallen, dass ein Unternehmen ganz besonders viel Werbung für einen Film macht und Plakate davon überall zu finden sind. Die Rede ist von Nintendo, die mit dem Super Mario Film ein erstes Leinwandschauspiel zu ihrem großen Mediafranchise hinzugefügt haben.

Dem japanischen Spielekonzern gehören nämlich nicht nur die Rechte an Super Mario, sondern auch an Klassikern wie Pokémon und Donkey Kong. An der Börse wird die Aktie aktuell mit dem 15-fachen Gewinn gehandelt und weist eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent aus.

Toei Animation (One Piece, Sailor Moon & Co.)

Allerdings ist die erfolgreichste Serie und Franchise aller Zeiten keine Produktion mit Schauspielern, sondern ein Anime. Mit der seit 1996 laufenden Serie “One Piece”, welche schon über 1000 Folgen hat, hat Toei Animation die nach Zahlen erfolgreichste Mediafranchise aller Zeiten kreiert.

Auch wenn die Aktie in Deutschland schwer handelbar ist, ist sie definitiv einen Blick wert, da zum Markenportfolio auch andere Klassiker wie Sailor Moon und Digimon gehören. Dementsprechend hoch preist auch die Börse das Papier mit KGV 31 und einer Dividendenrendite von 0,97 Prozent.

