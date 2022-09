Der Gaming-Branche geht es aktuell nicht allzu gut, doch es gibt trotzdem eine Möglichkeit von dem Hype rund um Videospiele zu profitieren und dabei noch saftige Dividenden zu kassieren. Die Aktie dafür ist die japanische Nintendo. Ist sie ein Investment wert? Von Johann Werther

Wertvolle Erinnerungen

Jeder kennt aus seiner Jugend die berühmten Nintendo Spiele wie Super Mario, Zelda, Mario Kart u.v.m.. Seit Generationen schafft der japanische Spielekonzern es, sich damit immer neue Kundschaft an den Markt zu holen und hat aus seinen alten Spielen immer neue der Zeit angepasste Games gezaubert.

Ähnlich sieht es auch bei den Konsolen aus, wo Nintendo einstmals mit ihrer SNES Weltmarktführer waren. Nach weiteren Verbesserungen und der Wii ist heutzutage die Nintendo Switch das Maß der Dinge, gerade, wenn es um Familien-Videospiele geht. Durch Kindheitserinnerungen an die Spiele von Nintendo, werden auch zunehmend Erwachsene oder ganze Familien Kunden des Spielekonzerns, die so ihr Publikum deutlich verbreitern konnten.

Die neue Generation

Rund um die neue Generation an Nintendo Games gab es am Wochenende eine unglaublich gute Nachricht für das Unternehmen. So wurde am Wochenende der familienfreundliche Shooter Splatoon 3 herausgebracht, in dem sich die Teilnehmer mit Farbe abschießen können. Das Spiel, welches schon zwei überaus potente Vorgänger hatte, wurde nun zum bestverkauften Switch-Spiel aller Zeiten. Im Heimatmarkt Japan, wo das Spiel exklusiv herausgebracht wurde, verkaufte es sich gleich 3,5 Millionen Mal, was hoffnungsvoll auf den Verkaufsstart in Nordamerika und Europa blicken lässt.

Da es in letzter Zeit einige Sorgen um Nintendo und allgemein die Gamingbranche wegen sinkender Umsätze gab, ist diese Nachricht umso wichtiger für die Japaner. Aber auch Aktionäre freute die Meldung und so liegt das Papier von Nintendo seit Anfang der Woche mehr als fünf Prozent im Plus