Nippon Steel & Sumitomo Metal

Unternehmensprofil

Die Nippon Steel Corp. ist Japans größter Stahlhersteller und einer der international führenden Stahlproduzenten. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in mehr als 15 Ländern weltweit. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Engineering und Bauwesen (Entwurf, Herstellung, Verkauf, Bau, Überwachung und Wartung z.B. von Energiepipelines, Wasseranlagen, Industriemaschinen und -ausrüstung, Gebäude, Baumaterialien und -ausrüstung sowie Stahlkonstruktionen), Chemikalien und Werkstoffe (chemische Produkte auf Kohlebasis, Petrochemikalien, elektronische Materialien, Materialien und Komponenten für Halbleiter, elektronische Bauteile, Kohlefaser- und Verbundwerkstoffprodukten) sowie Systemlösungen (Computersystemtechnik und Beratungsdienstleistungen sowie IT-gestütztes Outsourcing und sonstige Dienstleistungen) engagiert.

Offizielle Webseite: https://www.nipponsteel.com/en/ir/