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Nippon Steel & Sumitomo Metal

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WKN 859164
ISIN JP3381000003
Börse -
Stand -
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    dpa-AFX News zu Nippon Steel & Sumitomo Metal

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    Kennzahlen (in JPY)

    2025e 2024e
    Umsatz (Mrd) 4.717,00 9.004,17
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 160,50 160,00
    Rendite (%) 4,76 -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nippon Steel Corp. ist Japans größter Stahlhersteller und einer der international führenden Stahlproduzenten. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in mehr als 15 Ländern weltweit. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Engineering und Bauwesen (Entwurf, Herstellung, Verkauf, Bau, Überwachung und Wartung z.B. von Energiepipelines, Wasseranlagen, Industriemaschinen und -ausrüstung, Gebäude, Baumaterialien und -ausrüstung sowie Stahlkonstruktionen), Chemikalien und Werkstoffe (chemische Produkte auf Kohlebasis, Petrochemikalien, elektronische Materialien, Materialien und Komponenten für Halbleiter, elektronische Bauteile, Kohlefaser- und Verbundwerkstoffprodukten) sowie Systemlösungen (Computersystemtechnik und Beratungsdienstleistungen sowie IT-gestütztes Outsourcing und sonstige Dienstleistungen) engagiert.

    Offizielle Webseite: https://www.nipponsteel.com/en/ir/

    Aktionärsverteilung