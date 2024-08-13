Unternehmensprofil

Die Norsk Hydro ASA und ihre Tochtergesellschaften bilden einen Aluminium-Konzern mit weltweiter Präsenz. Das Geschäft umfasst die Produktion, den Vertrieb und den Handel in der gesamten Wertschöpfungskette, von Bauxit und Aluminiumoxid über die Energieerzeugung für die Produktion von Primäraluminium und Walzprodukte bis hin zum Recycling. Das Geschäft gliedert sich in die operativen Segmente "Bauxite & Alumina" (Umsatz 2020 rd. 23 Mrd. NOK), Aluminium Metal (rd. 34 Mrd. NOK), Metal Markets (rd. 47 Mrd. NOK), Rolling (rd. 24 Mrd. NOK), Extrusions (rd. 54 Mrd. NOK) und Energy (rd. 7 Mrd. NOK).

Offizielle Webseite: https://www.hydro.com