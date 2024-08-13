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Norsk Hydro

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WKN 851908
ISIN NO0005052605
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in NOK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 219,41 212,98 213,16 209,18 198,26
    Nettogewinn (Mrd) 17,62 17,91 8,30 5,04 2,80
    Gewinn/Aktie 8,92 9,29 3,41 2,90 1,77
    Dividende/Aktie 5,38 5,11 3,00 2,25 2,50
    Rendite (%) 6,21 5,89 3,84 3,60 3,66
    KGV 9,39 9,71 22,93 21,57 38,64
    KUV 0,75 0,82 0,73 0,59 0,69

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Norsk Hydro ASA und ihre Tochtergesellschaften bilden einen Aluminium-Konzern mit weltweiter Präsenz. Das Geschäft umfasst die Produktion, den Vertrieb und den Handel in der gesamten Wertschöpfungskette, von Bauxit und Aluminiumoxid über die Energieerzeugung für die Produktion von Primäraluminium und Walzprodukte bis hin zum Recycling. Das Geschäft gliedert sich in die operativen Segmente "Bauxite & Alumina" (Umsatz 2020 rd. 23 Mrd. NOK), Aluminium Metal (rd. 34 Mrd. NOK), Metal Markets (rd. 47 Mrd. NOK), Rolling (rd. 24 Mrd. NOK), Extrusions (rd. 54 Mrd. NOK) und Energy (rd. 7 Mrd. NOK).

    Offizielle Webseite: https://www.hydro.com

    Aktionärsverteilung