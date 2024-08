Hohe Dividenden und niedrige KGVs: Diese Super-Kombi gibt es jetzt bei 15 ausgewählten Skandinavien-Aktien. Dabei reicht die Dividendenrendite bis zu stolzen 19,81 Prozent. Welche Aktien Anleger sich jetzt genau anschauen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Zuletzt liefen die Börsen in Schweden, Norwegen, Dänemark und Co richtig gut. Der MSCI Nordic Index legte in den vergangenen 365 Tagen um mehr als 24 Prozent zu. Die Skandinavier wissen also scheinbar, wie es geht. Was sie auch wissen: Wie sie hohe Dividenden bezahlen. Denn das tun sehr viele Aktien aus den nordischen Ländern. Wer jetzt die höchste Dividendenrendite bietet:

Bis zu 19,81 Prozent Dividendenrendite mit Skandinavien-Aktien

Skandinavien Aktien mit Dividende

So sehen Anleger in der obigen Liste, die nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 sortiert ist, dass viele Aktien aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Co sehr niedrige KGVs aufweisen. Zudem zahlen die meisten auch richtig hohe Dividenden.

So fällt natürlich als erstes die Dividende der TORM-Aktie auf. Denn diese zahlt eine Dividendenrendite von stolzen 19,81 Prozent. So schreibt das Unternehmen selbst auf seiner Seite: "TORM ist einer der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Produktentankern, die raffinierte Ölprodukte und Chemikalien transportieren. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf TORM, wenn es um den Transport von Benzin, Naphtha, Diesel und Kerosin geht, die den Betrieb täglich am Laufen halten. Effizient, sicher und zuverlässig." Das Unternehmen wurde in Dänemark gegründet, führt aber eine britische ISIN. Mit einem KGV von 5,6 ist die Torm-Aktie damit auch die günstigste aus Skandinavien.

Der Chart der Torm-Aktie sieht zudem sehr schön aus. Das Papier befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Aktie. Mit einem Kursziel von 42 Euro besitzt die Skandinavien-Aktie mit der Riesen-Dividende also auch noch ein Kurspotenzial von 14 Prozent.

Auch diese Skandinavien-Aktien haben hohe Dividenden und niedrige KGVs

Ebenfalls spannend für Anleger dürfte auch die dänische Danske Bank sein. Denn die Aktie befindet sich ebenfalls in einem sauberen Aufwärtstrend und verwöhnt Anleger mit einer Dividendenrendite von 11,62 Prozent. Dabei ist die Danske Bank-Aktie mit einem KGV von 8,0 auch nicht teuer. Anleger können sich diese skandinavische Aktie neben TORM also ebenfalls ins Depot legen.

Vor allem sind es in der Auswertung der Skandinavien-Aktien Banken und Öl-Unternehmen, die sehr hohe Dividenden zahlen und günstig bewertet sind. So stechen auch eine Equinor mit 10,8 Prozent Dividendenrendite oder eine Nordea Bank-Aktie mit 8,88 Prozent Dividendenrendite heraus.

Für Anleger ist es immer wichtig, neben einem geringen KGV und einer schönen Dividende auch auf einen guten Aufwärtstrend zu setzen, um nicht in ein fallendes Messer zu greifen.

Und lesen Sie passend dazu auch: Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 12 unterbewertete Aktien mit bis zu 107% Kurspotenzial

oder: Diese einfachen Fehler bei Aktien kosten Anleger massiv Rendite, erklärt Börsen-Professor