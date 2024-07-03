Unternehmensprofil

Die Novem Group S.A. mit operativem mit Hauptsitz in Vorbach bezeichnet sich als Weltmarktführer für qualitativ hochwertige Zierteile und dekorative Funktionselemente im Automobilinnenraum. Verarbeitet werden hochwertige Materialien wie Holz, Aluminium, Carbon oder Premium Synthetik. Zu den Kunden gehören 18 renommierte Hersteller im Premiumsegment, die von den zwölf Standorten der Gruppe bedient werden.

Offizielle Webseite: https://www.novem.com