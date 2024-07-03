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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Novem Group S.A.

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WKN A3CSWZ
ISIN LU2356314745
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mio) 512,18 501,97 522,64 558,72 654,41
    Nettogewinn (Mio) 16,82 13,21 11,25 11,13 34,78
    Gewinn/Aktie 0,39 0,31 0,26 0,26 0,81
    Dividende/Aktie 0,13 0,10 - 0,40 -
    Rendite (%) 5,03 3,90 - 9,52 -
    KGV 6,77 8,58 9,19 16,15 7,04
    KUV 0,22 0,23 0,20 0,32 0,37

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Novem Group S.A. mit operativem mit Hauptsitz in Vorbach bezeichnet sich als Weltmarktführer für qualitativ hochwertige Zierteile und dekorative Funktionselemente im Automobilinnenraum. Verarbeitet werden hochwertige Materialien wie Holz, Aluminium, Carbon oder Premium Synthetik. Zu den Kunden gehören 18 renommierte Hersteller im Premiumsegment, die von den zwölf Standorten der Gruppe bedient werden.

    Offizielle Webseite: https://www.novem.com

    Aktionärsverteilung