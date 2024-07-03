Novem Group S.A.
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WKN A3CSWZ
ISIN LU2356314745
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Novem Group S.A.
dpa-AFX News zu Novem Group S.A.
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EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q1 2026/27 Ergebnisse am 30. Juli 2026 (deutsch)
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EQS-News: Novem Group S.A.: Vorläufige Ergebnisse 2025/26 von gedämpftem Marktumfeld gezeichnet (deutsch)
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EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der vorläufigen GJ 2025/26 Ergebnisse am 28. Mai 2026 (deutsch)
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EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q3 2025/26 Ergebnisse am 5. Februar 2026 (deutsch)
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EQS-News: Novem Group S.A.: Halbjahreszahlen 2025/26 spiegeln verhaltene Marktstimmung wider (deutsch)
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EQS-News: Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der HJ 2025/26 Ergebnisse am 13. November 2025 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mio)
|512,18
|501,97
|522,64
|558,72
|654,41
|Nettogewinn (Mio)
|16,82
|13,21
|11,25
|11,13
|34,78
|Gewinn/Aktie
|0,39
|0,31
|0,26
|0,26
|0,81
|Dividende/Aktie
|0,13
|0,10
|-
|0,40
|-
|Rendite (%)
|5,03
|3,90
|-
|9,52
|-
|KGV
|6,77
|8,58
|9,19
|16,15
|7,04
|KUV
|0,22
|0,23
|0,20
|0,32
|0,37
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Novem Group S.A. mit operativem mit Hauptsitz in Vorbach bezeichnet sich als Weltmarktführer für qualitativ hochwertige Zierteile und dekorative Funktionselemente im Automobilinnenraum. Verarbeitet werden hochwertige Materialien wie Holz, Aluminium, Carbon oder Premium Synthetik. Zu den Kunden gehören 18 renommierte Hersteller im Premiumsegment, die von den zwölf Standorten der Gruppe bedient werden.
Offizielle Webseite: https://www.novem.com