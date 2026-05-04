Novo Nordisk
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H T
WKN 866931
ISIN US6701002056
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Novo Nordisk
Kennzahlen (in DKK)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|300,12
|294,13
|309,06
|290,40
|232,26
|Nettogewinn (Mrd)
|93,86
|97,11
|102,43
|100,99
|83,68
|Gewinn/Aktie
|21,17
|24,04
|23,06
|22,67
|18,67
|Dividende/Aktie
|11,61
|12,09
|11,70
|11,40
|9,40
|Rendite (%)
|3,61
|3,70
|3,60
|1,83
|1,35
|KGV
|14,27
|14,59
|14,10
|27,53
|37,39
|KUV
|4,46
|4,75
|3,54
|7,24
|10,17