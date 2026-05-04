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Novo Nordisk

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WKN 866931
ISIN US6701002056
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in DKK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 300,12 294,13 309,06 290,40 232,26
    Nettogewinn (Mrd) 93,86 97,11 102,43 100,99 83,68
    Gewinn/Aktie 21,17 24,04 23,06 22,67 18,67
    Dividende/Aktie 11,61 12,09 11,70 11,40 9,40
    Rendite (%) 3,61 3,70 3,60 1,83 1,35
    KGV 14,27 14,59 14,10 27,53 37,39
    KUV 4,46 4,75 3,54 7,24 10,17

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende