Unternehmensprofil

Die NVIDIA Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Technologiebereich programmierbare Grafikprozessoren (GPU). Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der PC-Grafik für den Spielemarkt und angetrieben durch die anhaltende Nachfrage nach außergewöhnlicher 3D-Grafik hat das Unternehmen seine GPU-Architektur genutzt, um Plattformen für wissenschaftliche Berechnungen, künstliche Intelligenz oder Künstliche Intelligenz, Data Science, autonome Fahrzeuge, Robotik sowie Augmented und Virtual Reality zu schaffen. Neben dem Segment Graphics berichtet der Konzern über das Segment Compute & Networking, das Data Center-Plattformen und -Systeme für KI, HPC und Accelerated Computing, Mellanox-Netzwerk- und Interconnection-Lösungen und Interconnect-Lösungen, Lösungen für autonome Fahrzeuge und Jetson (i.W. Robotik) umfasst. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 von Jen-Hsun Huang (vormals LSI Logic und AMD), Chris Malachowsky und Curtis Priem (vormals Sun Microsystems).

Offizielle Webseite: https://www.nvidia.com