Unternehmensprofil

Die ON Semiconductor Corp. ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die unter der Marke onsemi branchenführende intelligente Sensor- und Energielösungen anbieten. Die Energietechnologien des Konzerns werden bei der Elektrifizierung der Automobilindustrie eingesetzt. Sie ermöglichen leichtere und reichweitenstärkere Elektrofahrzeuge, effiziente Schnellladesysteme sowie nachhaltige Energie für hocheffiziente Solarstrings, industrielle Energie und Speichersysteme. Die Sensortechnologien unterstützen die Industrie bei der Optimierung ihrer Fabriken und Gebäude. Im Automobil verbessern sie mit Bildgebung und Tiefensensorik das Mobilitätserlebnis, erhöhen die Fahrzeugsicherheit und unterstützen automatisierte Fahrsysteme.

Offizielle Webseite: https://www.onsemi.com