Auf welche Aktien setzt der beste Tech-Analyst der Welt? Sie haben es in sich: Denn sie bieten derzeit Kurschancen von über 40 Prozent

Mark Lipacis hat es geschafft: Er gilt als der beste Tech-Analyst der Welt. Nicht nur das: Er erzielt sogar Platz drei bei den besten Analysten der Welt. Denn das Finanzportal „TipRanks“ bewertet regelmäßig mehrere tausend Analysten und rankt diese der Reihe nach auf. Und Mark Lipacis von Jefferies ist von über 8700 der drittbeste Analyst und der beste Analyst für Tech-Werte. Doch von welchen Aktien ist er derzeit überzeugt?

Mark Lipacis setzt seinen Fokus auf Tech-Werte und konzentriert sich auf Aktien aus den USA, Frankreich und Kanada. Seine Erfolgsrate liegt bei sagenhaften 72 Prozent.

Die Top-Empfehlungen des besten Tech-Analysten

Zu seinen Kaufempfehlungen zählt unter anderem das Halbleiterunternehmen Analog Devices. Lipacis steckt das Kursziel hier bei 224 US-Dollar und sieht damit Kurschancen von rund 15 Prozent. Analog Devices will mit seinen Lösungen Daten aktivieren, um die physische und digitale Welt zu verbinden. Diese kommen in einer Vielzahl von wachstumsstarken Branchen vor, so etwa der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie oder auch im Bereich Energie. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren über 80 Prozent im Plus und bietet außerdem noch eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent. Auch der restliche Analysten-Konsens ist laut TipRanks-Datenbank überzeugt und empfiehlt mehrheitlich den Kauf.

Der Analyst ist noch für ein weiteres Halbleiterunternehmen bullisch: Mit einem Kursziel von 37 US-Dollar sieht er für Allegro MicroSystems rund 44 Prozent Kurschance. Das Unternehmen gilt als ein Weltmarktführer für Magnetsensoren, die etwa bei E-Ladestationen oder Robotern zum Einsatz kommen. Zu den Kunden zählen Namen wie etwa Mercedes oder BMW. Die Aktie ging erst Ende 2020 an die Börse und liegt seitdem 40 Prozent im Plus – unterlag allerdings recht starken Schwankungen. Dennoch ist auch hier die Mehrheit der Analysten optimistisch und setzt das durchschnittliche Kursziel sogar bei 38 US-Dollar.

Der dritte Kandidat ist ON Semiconductor, für das Lipacis mit einem Kursziel von 95 US-Dollar 34 Prozent Kurschance sieht. Der Halbleiterhersteller aus Arizona bietet intelligente Energietechnologien und ermöglicht seinen Kunden so energieeffiziente Lösungen. Die Aktie liegt seit Januar 2021 über 100 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr liegt sie allerdings fast 13 Prozent im Minus. Doch auch hier scheint die Mehrheit der Analysten überzeugt und sieht mit einem Kursziel von 121 US-Dollar über 70 Prozent Luft nach oben.

