Auf welche Halbleiter-Aktien sollten Anleger im kommenden Jahr setzen, um von der KI-Revolution zu profitieren? Die Bank of America hat neben Nvidia weitere spannende Kandidaten ausgemacht, bei denen sich ein frühzeitiger Einstieg lohnen könnte.

Ohne sie läuft bei künstlicher Intelligenz (KI) gar nichts: Halbleiter. Sie bilden das Herz und Hirn einer jeden KI – die unverzichtbare Basisinfrastruktur, die den technologischen Fortschritt überhaupt ermöglicht.

Kein Wunder also, dass Tech-Giganten wie Nvidia, die in diesem Bereich führend sind, beim Aktienkurs massive Zuwächse verzeichnen konnten. So stieg der Kurs von Nvidia nicht nur 2023 um über 200 Prozent, sondern wiederholte dieses Kunststück auch im Jahr 2024.

Fakt ist: Mit dem Fortschritt der KI wächst der Bedarf an Rechenleistung – und damit an Halbleitern. Während Tech-Unternehmen wie Microsoft oder Amazon noch einige Jahre benötigen könnten, bis sich ihre KI-Investitionen in den Geschäftszahlen niederschlagen, profitieren Halbleiterhersteller bereits jetzt von der steigenden Nachfrage.

Die besten Halbleiter-Aktien für 2025 – Bank of America verrät die Favoriten

Die Top-Analysten der Bank of America haben eine Liste der besten Halbleiter-Aktien für 2025 zusammengestellt, wie das Finanzportal "Seeking Alpha" kürzlich berichtete.

Zu den Favoriten zählen:

• Nvidia

• Broadcom

• Marvell Technology

• Lam Research

• ON Semiconductor

• Cadence Design Systems

Ein Jahr mit zwei Phasen

„Wir sehen 2025 als ein Jahr mit zwei unterschiedlichen Trends“, heißt es in der Mitteilung der Experten:

1. Erste Jahreshälfte: KI-Investitionen und die Implementierung der NVDA-Blackwell-Chips, die vor allem von US-Cloud-Anbietern vorangetrieben werden, halten die Dynamik bei KI-Halbleitern hoch.

2. Zweite Jahreshälfte: Das Interesse könnte sich auf Auto- und Industriechiphersteller verlagern. Hintergrund: Lagerbestände werden aufgefüllt, die Automobilproduktion zieht an – vorausgesetzt, die weltweite Wirtschaft erholt sich.

Halbleiterzyklus: Noch viel Luft nach oben

Die Analysten der Bank of America erklären weiter: „Halbleiter-Aufwärtszyklen dauern in der Regel etwa 2,5 Jahre, gefolgt von einem einjährigen Abwärtszyklus. Wir befinden uns derzeit erst in der Mitte des Aufwärtszyklus, der im vierten Quartal 2023 begonnen hat.“

Ein Ende des Hypes ist also nicht in Sicht: „Wir erwarten, dass die Speicherverkäufe 2025 um 20 Prozent wachsen werden (nach 79 Prozent Wachstum im Vorjahr). Bei den Kernhalbleitern (ohne Speicher) rechnen wir mit einem 13-prozentigen Zuwachs, getragen von der Stärke im Rechenzentrum.“ In anderen Segmenten wie dem Verbraucher-, Auto- und Industriebereich seien hingegen leichte Rückgänge zu erwarten.

US-Politik könnte Halbleiter-Aktien beflügeln

Auch die US-Politik spielt laut Bank of America eine Rolle: „Unter der neuen US-Regierung könnte es zu einer erneuten M&A-Aktivität kommen, sowohl im Halbleiterbereich als auch in der Verbindung mit Software.“

Zusätzlich zu den großen Namen nennen die Experten weitere potenzielle Gewinner:

• Arm Holdings

• Micron Technology

• Coherent

• Credo Technology

• Macom Technology Solutions

Halbleiter bleiben das Rückgrat der KI-Revolution. Während Nvidia bereits als Platzhirsch gilt, bieten Unternehmen wie Broadcom, Lam Research und Arm Anlegern spannende Chancen. Wer von der Halbleiter-Nachfrage 2025 profitieren will, könnte mit diesen Aktien schon jetzt die richtige Wahl treffen.

