Unternehmensprofil

Die Open Text Corp. ist ein unabhängiger Anbieter von Software- Produkten und -Dienstleistungen, mit denen die Kunden bei der Suche, der Nutzung und dem Austausch von Informationen medienneutral und effizient unterstützt werden. Die Technologien des Unternehmens und deren Business-Lösungen ermöglichen es Unternehmen und Organisationen, den gesamten internen und externen Informationsfluss zu steuern, wobei rechtliche und geschäftliche Aspekte berücksichtigt werden. Ende Januar 2023 gab das Unternehmen den Abschluss der Übernahme der Micro Focus International plc bekannt, einem führenden Anbieter von unternehmenskritischer Softwaretechnologie und Dienstleistungen, die Kunden bei der Beschleunigung der digitalen Transformation unterstützen.

Offizielle Webseite: https://www.opentext.com