Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

OpenText

%
H T
WKN 899027
ISIN CA6837151068
Börse -
Stand -
OpenText Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu OpenText

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu OpenText

    dpa-AFX News zu OpenText

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu OpenText

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,26 5,21 5,17 5,77 4,48
    Nettogewinn (Mrd) 1,10 1,05 0,44 0,47 0,15
    Gewinn/Aktie 4,40 4,14 1,66 1,71 0,56
    Dividende/Aktie 1,14 1,09 1,05 1,00 0,97
    Rendite (%) 4,98 4,78 - - -
    KGV 5,19 5,51 - - -
    KUV 1,08 1,11 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Open Text Corp. ist ein unabhängiger Anbieter von Software- Produkten und -Dienstleistungen, mit denen die Kunden bei der Suche, der Nutzung und dem Austausch von Informationen medienneutral und effizient unterstützt werden. Die Technologien des Unternehmens und deren Business-Lösungen ermöglichen es Unternehmen und Organisationen, den gesamten internen und externen Informationsfluss zu steuern, wobei rechtliche und geschäftliche Aspekte berücksichtigt werden. Ende Januar 2023 gab das Unternehmen den Abschluss der Übernahme der Micro Focus International plc bekannt, einem führenden Anbieter von unternehmenskritischer Softwaretechnologie und Dienstleistungen, die Kunden bei der Beschleunigung der digitalen Transformation unterstützen.

    Offizielle Webseite: https://www.opentext.com

    Aktionärsverteilung