Diese eher unbekannten Value-Aktien bieten gleichzeitig hohe Dividenden und niedrige KGVs. Zum Teil sind KGVs von unter 8,0 möglich und die Dividendenrendite geht bei diesen Kanada-Aktien bis zu 6,74 Prozent. Welche Aktien jetzt ein Schnäppchen sind. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Kanada-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

Der kanadische Aktien-Index TSX 60 befindet sich seit Jahresanfang lediglich rund 5 Prozent im Plus. Er hatte auch schon mal höher notiert, doch der Index ist geprägt von Bank-Aktien, die infolge der Bankenkrise Probleme bekamen und von Rohstoff-Unternehmen, die aktuell unter sinkenden Preisen leiden. Nichtsdestotrotz können Anleger einige Schnäppchen bei Kanada-Aktien finden. So bietet die Manulife Financial Corp aktuell das niedrigste KGV mit einem Wert von 7,2. Zugleich zahlt das Finanzunternehmen, welches in Nordamerika und Asien eine breite Anzahl an Finanzprodukten anbietet, eine Dividendenrendite von 5,95 Prozent. Allgemein fällt auf, dass viele Unternehmen im kanadischen Index TSX 60 eine attraktive Bewertung bieten.

Denn auch das nach KGV zweitplatzierte Unternehmen Suncor Energy bietet mit einem KGV von 7,4 für das Jahr 2023 und einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent eine attraktive Bewertung. Die Suncor-Aktie befindet sich langfristig im Aufwärtstrend, mittelfristig aber in einem Abwärtstrend. Anleger achten darauf, dass sich ein schöner Boden ausbildet und könnten dann eine kleine Position eröffnen. Suncor extrahiert und veredelt Suncor Ölsand in hochwertige, Raffineriefertige Rohölprodukte und Dieselkraftstoff.

Wer grundsätzlich in Kanada investieren möchte, der kann sich mal einen ETF auf den MSCI Canada anschauen. Ein Produkt direkt auf den TSX 60 gibt es leider nicht. Doch der iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) brachte in den vergangenen drei Jahren knapp 48 Prozent Rendite.

Bis zu 6,74 Prozent Dividendenrendite mit Kanada-Aktien

Denn die Bank of Nova Scotia zahlt Anlegern eine Dividende von 6,74 Prozent bei einem KGV von 8,5. Dabei sank aber der Aktienkurs der Bank of Nova Scotia zuletzt deutlich. Anleger warten eine vernünftige Bodenbildung ab.

Eine ebenfalls hohe Dividendenrendite zahlt die Canadian Imperial Bank of Commerce. Hier liegt die Dividende bei 6,27 Prozent und das bei einem KGV von 8,2. Die kanadische Bank, die ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen anbietet, befindet sich aktuell ebenfalls in einem Abwärtstrend. Dividendenjäger beachten das.

Besser sieht es bei der Aktie der Power Corporation of Canada aus. Denn die Aktie des großen Misch-Industrie-Konzerns, der an zahlreichen weiteren Unternehmen und Branchen beteiligt ist, hat die Korrektur bereits hinter sich und bildete einen neuen Aufwärtstrend aus. Die Power Corporation of Canada Aktie bietet eine Dividendenrendite von 5,59 Prozent und ein KGV von 9,2.

So finden Anleger einige Value-Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs in Kanada, greifen aber nicht überall blind zu, sondern schauen sich auch immer den Chart an.

Übrigens, lesen Sie auch: Sehr günstiges KCV von zum Teil unter 1,0: Diese Europa-Aktien schwimmen im Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe

und: Günstige Aktien mit bis zu 10,09 Prozent Dividendenrendite – Banken mit niedrigem KGV und hoher Dividende

Hohe Dividenden und niedrige KGVs: 22 Skandinavien-Aktien mit bis zu 23 Prozent Dividendenrendite