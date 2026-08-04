Unternehmensprofil

Die Palantir Technologies Inc. ist ein global agierender Softwareentwickler. Das Geschäft basiert auf den vier Haupt-Softwareplattformen Palantir Gotham, Palantir Foundry, Palantir Apollo und Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP). Mit Gotham und Foundry können riesige Informationsmengen in einen integrierten Datenbestand umgewandelt werden. AIP nutzt die Leistungsfähigkeit der bestehenden Technologien für maschinelles Lernen zusammen mit Sprachmodellen direkt in Gotham und/oder Foundry, um KI mit Unternehmensdaten zu verbinden. Apollo, das seit 2021 als kommerzielle Lösung verfügbar ist, ist eine Cloud-unabhängige, einheitliche Steuerungsebene, welche die fortlaufende Bereitstellung neuer Funktionen, Sicherheitsupdates und Plattformkonfigurationen koordiniert und so den kontinuierlichen Betrieb kritischer Systeme sicherstellt.

Offizielle Webseite: https://www.palantir.com