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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Palantir Technologies

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WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,05 8,17 4,48 2,87 2,23
    Nettogewinn (Mrd) 5,94 4,08 1,63 0,47 0,22
    Gewinn/Aktie 2,06 1,50 0,69 0,21 0,10
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 58,75 83,37 257,61 360,14 171,70
    KUV 28,19 40,78 90,33 57,55 16,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Palantir Technologies Inc. ist ein global agierender Softwareentwickler. Das Geschäft basiert auf den vier Haupt-Softwareplattformen Palantir Gotham, Palantir Foundry, Palantir Apollo und Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP). Mit Gotham und Foundry können riesige Informationsmengen in einen integrierten Datenbestand umgewandelt werden. AIP nutzt die Leistungsfähigkeit der bestehenden Technologien für maschinelles Lernen zusammen mit Sprachmodellen direkt in Gotham und/oder Foundry, um KI mit Unternehmensdaten zu verbinden. Apollo, das seit 2021 als kommerzielle Lösung verfügbar ist, ist eine Cloud-unabhängige, einheitliche Steuerungsebene, welche die fortlaufende Bereitstellung neuer Funktionen, Sicherheitsupdates und Plattformkonfigurationen koordiniert und so den kontinuierlichen Betrieb kritischer Systeme sicherstellt.

    Offizielle Webseite: https://www.palantir.com

    Aktionärsverteilung