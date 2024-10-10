Unternehmensprofil

Die aus mehr als 500 konsolidierten Gesellschaften bestehende Panasonic Gruppe liefert ein komplettes Spektrum an elektrischen/elektronischen Geräten und verwandten Produkten. Diese Aktivitäten sind in die fünf berichtspflichtigen Segmente "Lifestyle", "Automotive", "Connect", "Industry" und "Energy" unterteilt sowie andere operative Segmente, die nicht in den berichtspflichtigen Segmenten und anderen Geschäftsaktivitäten enthalten sind.

Offizielle Webseite: https://holdings.panasonic/global/