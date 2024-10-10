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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Panasonic

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WKN 853666
ISIN JP3866800000
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 8.432,18 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 0,25 0,25
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die aus mehr als 500 konsolidierten Gesellschaften bestehende Panasonic Gruppe liefert ein komplettes Spektrum an elektrischen/elektronischen Geräten und verwandten Produkten. Diese Aktivitäten sind in die fünf berichtspflichtigen Segmente "Lifestyle", "Automotive", "Connect", "Industry" und "Energy" unterteilt sowie andere operative Segmente, die nicht in den berichtspflichtigen Segmenten und anderen Geschäftsaktivitäten enthalten sind.

    Offizielle Webseite: https://holdings.panasonic/global/

    Aktionärsverteilung