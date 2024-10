Es ist keine Übertreibung, dass die Sängerin Taylor Swift mit ihrer Musik zu einem Wirtschaftsfaktor geworden ist. Mit Konzerten und Social Media-Aktivitäten beeinflusst der Star sogar Aktien am anderen Ende der Welt. Sollte das Anleger kümmern?

Für viele musikbegeisterte Menschen ist Sängerin Taylor Swift schon länger die Nummer eins, in einem anderen Bereich ist sie das aber jetzt auch ganz offiziell. Wie das Finanzmagazin „Forbes“ ermittelte, ist Taylor Swift aktuell mit einem Nettovermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar die reichste Musikerin der Welt.

Damit überholte die Milliardärin Kollegin Rihanna mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Vermögen von Swift umfasst unterdessen fast 600 Millionen US-Dollar aus Tantiemen und Konzerttourneen sowie einen Musikkatalog mit einem Wert von geschätzt 600 Millionen US-Dollar. Dazu kommen etwa 125 Millionen US-Dollar an Immobilien. Der Erfolg, den der Popstar unter anderem mit ihrer „Eras Tour hat und hatte, nutzt aber nicht nur ihr selbst, sondern auch einigen Unternehmen und sogar indirekt ganzen Branchen.

Aktien von Ticketanbietern steigen dank Taylor Swift. Das ist aber nicht alles

Die offensichtlichsten Aktien-Gewinner, die von dem Erfolg von Taylor Swift profitieren, sind natürlich Ticketanbieter, die ihre Konzerte vermarkten. In Deutschland ist beispielsweise CTS Eventim zu nennen, die erst im August ihre Prognose für das Geschäftsjahr anhoben und zuletzt von Rekordhoch zu Rekordhoch eilten. Im zweiten Quartal waren den Angaben zufolge die Umsätze auch dank den erfolgreich durchgeführten Konzerten von Taylor Swift um 21 Prozent auf knapp 794 Millionen US-Dollar.

Eine andere Aktie mit Swift-Faktor stammt jedoch aus einer ganz anderen Branche. Taylor Swifts Beziehung zum Profi-Footballer Travis Kelce freut unter anderem den Sportartikelhersteller Nike. Im letzten Jahr zählte Kelces Trikot zu den meistverkauften Jerseys der NFL. Das Unternehmen selbst bezeichnete den Boom selbst damals als einen der größten Rückenwinde für den nordamerikanischen Markt.

Und nicht nur Musik und der Beziehungsstatus von Swift beeinflussen die Märkte, auch Social Media-Kommentare mit Bezug zum aktuellen US-Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris haben Auswirkungen – bis nach Asien.

Bewegt Taylor Swift mit Äußerungen Märkte in Asien?

In den letzten Wochen analysierten asiatische Wirtschaftsseiten laut Medienberichten Posts von Taylor Swift, die auf eine Unterstützung von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hindeuten. Der Hintergrund: Die Fanbase von Taylor Swift könnte für die amerikanische Wahl ein wichtiger Faktor werden. Und eine Wahl von Harris würde wiederum positive Auswirkungen auf Elektrobatteriehersteller oder E-Autobauer in Südkorea und Japan haben, die unter der Präsidentschaft von Joe Biden von Investitionen in ihre Branche enorm profitiert haben.

Da verwundert es nicht, dass beispielsweise die Aktien von LG Energy Solution und Panasonic seit August teilweise um ein Viertel gestiegen sind und Experten das auch indirekt mit Pro-Harris-Äußerungen von Swift in Verbindung bringen, die im gleichen Zeitraum auf Social Media-Plattformen getätigt wurden.

Ist Taylor Swift selbst in Aktien investiert?

Inwieweit Sängerin Taylor Swift selbst an der Börse unterwegs ist, lässt sich nur schwer sagen. Gesicherte Infos gibt es dazu nicht, obwohl einige Medien und Kanäle berichten, dass Swift in Apple und Amazon investiert sein soll. Mehr als Gerüchte sind das aber nicht. Unwahrscheinlich ist so ein Aktien-Engagement aber nicht, immerhin ist der Vater von Taylor Swift tatsächlich…Banker.

