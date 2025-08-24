Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Peloton Interactive

%
H T
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börse -
Stand -
Peloton Interactive Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Peloton Interactive

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Peloton Interactive

    dpa-AFX News zu Peloton Interactive

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Peloton Interactive

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,44 2,43 2,49 2,70 2,80
    Nettogewinn (Mrd) 0,12 0,06 -0,12 -0,55 -1,26
    Gewinn/Aktie 0,29 0,13 -0,30 -1,51 -3,64
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 25,98 34,67 - - -
    KUV 1,29 0,83 1,01 0,45 0,93

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Peloton Interactive, Inc. betreibt eigenen Angaben zufolge die größte interaktive Fitnessplattform der Welt mit einer Community von mehr als sechs Millionen Mitgliedern. Die Gesellschaft sieht sich als Pionier im Bereich des vernetzten, technologiegestützten Fitness und des Streamings von intensiven, von Trainern geleiteten Kursen, an denen jederzeit und überall teilgenommen werden kann. Als Mitglied wird jede Person bezeichnet, die ein Peloton-Konto über ein bezahltes Connected Fitness-Abonnement oder ein bezahltes Peloton Digital-Abonnement hat.

    Offizielle Webseite: https://www.onepeloton.com

    Aktionärsverteilung