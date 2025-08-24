Unternehmensprofil

Die Peloton Interactive, Inc. betreibt eigenen Angaben zufolge die größte interaktive Fitnessplattform der Welt mit einer Community von mehr als sechs Millionen Mitgliedern. Die Gesellschaft sieht sich als Pionier im Bereich des vernetzten, technologiegestützten Fitness und des Streamings von intensiven, von Trainern geleiteten Kursen, an denen jederzeit und überall teilgenommen werden kann. Als Mitglied wird jede Person bezeichnet, die ein Peloton-Konto über ein bezahltes Connected Fitness-Abonnement oder ein bezahltes Peloton Digital-Abonnement hat.

Offizielle Webseite: https://www.onepeloton.com