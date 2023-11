Nach den starken Abverkäufen an den Märkten haben sich einige Hoffnungswerte wie Plug Power, PayPal & Co. zu Depotleichen entwickelt. Doch wie sollten Anleger mit ihnen umgehen? Jetzt verkaufen? Weiter auf einen Turnaround hoffen oder sogar noch zukaufen?

An den Märkten kam es in den vergangenen 20 Monaten zu einigen Verwerfungen, die ehemalige hoch bewertete Hoffnungsaktien zu gefallenen Engeln gemacht haben. Doch viele Anleger fragen sich weiterhin: Was soll ich mit diesen Titeln in meinem Depot tun?

Welche Depotleichen jetzt verkaufen und welche behalten?

Deswegen lohnt sich ein Blick auf diese fünf Aktien, denn gerade vor dem Jahresende kann eine Realisierung der Verluste aus steuerlicher Sicht sehr viel Sinn ergeben und anschließend können Anleger mit dem verbliebenen Geld in wirkliche Qualitätsunternehmen investieren:

Beyond Meat (YTD: -44,3 Prozent)

Erster Wert ist der ehemalige Vegan-Trend Hoffnungsträger Beyond Meat, der inzwischen nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Mit 40 Prozent Short-Quote und einer grauenhaften Bilanz muss man inzwischen ernsthaft die Frage nach der weiteren Existenz des Unternehmens stellen.

Rating: Verkaufen

Peloton (YTD: -38,1 Prozent)

Noch nicht ganz so schlimm sieht es bei Peloton aus. Allerdings wird der ehemalige Corona-Hype-Gewinner stark von der Konsumrückhaltung getroffen und ist in einer rezessiven Phase wohl nicht das beste Investment.

Rating: Verkaufen

PayPal (YTD: -26,7 Prozent)

Anders sieht es bei dem Zahlungsdienstleister PayPal aus. Dieser ist mit einem KGV von 11 enorm günstig und vor allem wegen eines fehlenden Glaubens der Börse an die Zukunft des Geschäftsmodells abgestraft worden. Hier besteht aber weiterhin die Chance auf einen Turnaround, wenngleich sich hier noch kein Nachkauf anbietet.

Rating: Halten

Plug Power (YTD: -48,6 Prozent)

Einer der größten Verlierer dieses Jahres sind die Wasserstoff-Werte und allen voran Plug Power. Gerade in einem Umfeld steigender Kapitalkosten wird es aber immer schwerer werden für das Unternehmen, sodass hier nicht allzu bald eine Besserung in Sicht ist.

Rating: Verkaufen

Auf Turnaround-Werte setzen?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Reversal Index

