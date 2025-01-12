Petroleo Brasileiro

Unternehmensprofil

PETROBRAS ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten weltweit. Das Segment Exploration und Produktion (E&P) umfasst die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl, NGL und Erdgas. Das Geschäftsfeld Raffinerie, Transport und Marketing (RT&M) ist in den Bereichen Raffinerie, Logistik, Transport, Erwerb und Export von Rohöl sowie den Handel mit Ölprodukten tätig. Hinzu kommen die petrochemischen Aktivitäten und die Produktion von Düngemitteln. Das Segment Gas und kohlenstoffarme Energien (G&LCE) betrifft die Aktivitäten in den Bereichen Logistik und Handel mit Erdgas und Strom, den Transport und Handel mit LNG, die Stromerzeugung in thermoelektrischen Kraftwerken sowie die Erdgasverarbeitung. Dazu gehören ferner Geschäfte im Bereich erneuerbare Energien, kohlenstoffarme Dienstleistungen wie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung sowie die Produktion von Biodiesel und dessen Nebenprodukten.

Offizielle Webseite: https://www.petrobras.com.br