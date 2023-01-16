Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Philips

%
H T
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Börse -
Stand -
Philips Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Philips

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Philips

    dpa-AFX News zu Philips

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Philips

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,71 17,92 17,83 18,02 18,17
    Nettogewinn (Mrd) 1,64 1,52 0,90 -0,70 -0,46
    Gewinn/Aktie 1,33 1,21 0,94 -0,75 -0,51
    Dividende/Aktie 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85
    Rendite (%) 3,77 3,75 3,66 3,48 4,03
    KGV 13,45 14,17 24,72 - -
    KUV 1,19 1,19 1,25 1,26 1,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Koninklijke Philips Electronics NV gehört zu den größten Elektronikherstellern der Welt. Bei Geräten des alltäglichen Bedarfs wie Beleuchtung und Elektrorasierern aber auch bei Spezialprodukten wie diagnostischen Bildgebungssystemen, One-Chip-TV-Produkten und Geräten zur Patientenüberwachung, besonders aber auch bei Produkten mit digitaler Technologie wie Displays, drahtlose Kommunikation, Spracherkennung, Videokompression und Speichermedien sieht sich Philips unter den Marktführern. Die gesamte Produktpalette reicht von der Unterhaltungselektronik über Haushaltsgeräte bis hin zu Sicherheitssystemen. Das Geschäft ist eingeteilt in die operativen Segmente "Personal Health", " Diagnosis & Treatment", " Connected Care & Health Informatics", " HealthTech Other" und "Lighting".

    Offizielle Webseite: https://www.philips.com

    Aktionärsverteilung