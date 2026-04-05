Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Roche

%
H T
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Börse -
Stand -
Roche Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Roche

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Roche

    dpa-AFX News zu Roche

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Roche

    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 65,47 62,64 63,36 62,40 60,44
    Nettogewinn (Mrd) 17,48 16,28 13,80 9,19 12,36
    Gewinn/Aktie - - 16,18 10,39 14,40
    Dividende/Aktie - - 9,80 9,70 9,60
    Rendite (%) 2,90 2,83 2,99 3,80 3,93
    KGV 16,17 17,37 20,28 24,59 16,98
    KUV 4,32 4,52 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Roche Holding AG hat sich als forschungsorientiertes Unternehmen im Gesundheitssektor positioniert. Als solches entdeckt und erstellt Roche innovative Produkte und Dienstleistungen im diagnostischen sowie therapeutischen Bereich. Die Pharmazeutika, Diagnostika und Dienstleistungen von Roche decken von der Erkennung über die Prävention bis hin zur Behandlung und Behandlungsüberwachung das gesamte medizintechnische Spektrum ab. Das in der Schweiz beheimatete Unternehmen bezeichnet sich als Weltmarktführer in den Bereichen Krebsbekämpfung, Transplantation und Diagnose. Engagiert ist Roche zudem in den Bereichen Autoimmunkrankheiten, Entzündungskrankheiten, Virologie, Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des zentralen Nervensystems und der personalisierten Medizin. Der Konzern gliedert seine Tätigkeit in die zwei operativen Divisionen "Diagnostics" und "Pharmaceuticals". Die Roche Holding AG, gegründet 1896 in Basel, operiert heute in über 150 Ländern.

    Offizielle Webseite: https://www.roche.com

    Aktionärsverteilung