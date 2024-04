Xtrackers hat den ersten MSCI World ETF lanciert, der auf US-Aktien verzichtet. Was dahintersteckt und was der neue MSCI World ex USA ETF im Portfolio hat.



855 Aktien, aber keine US-Aktien

Ist der MSCI World Index zu US-lastig geworden? Diese Frage kann man durchaus stellen. Denn mittlerweile machen US-Aktien rund 70 Prozent von MSCI World Index aus.



Daher kommt der neue Xtrackers MSCI World ex USA ETF (WKN: DBX0VH) wie gerufen. Damit können Anleger weltweit in 855 Aktien aus den Industrieländern investieren, verzichten dabei aber explizit auf US-Aktien wie Amazon, Apple oder Microsoft.



Japan vor Großbritannien

Auf diese Weise stammen die meisten Aktien nun aus Japan (21%), Großbritannien (13 %), Frankreich (11 %), Kanada (11 %) und der Schweiz (8 %).



Zu den Top-Ten-Aktien des neuen ETFs gehören in dieser Reihenfolge Novo Nordisk, ASML, Nestlé, Toyota Motor, LVMH, Shell, AstraZeneca, SAP, Novartis und Roche, die im Portfolio zusammen auf circa 14 Prozent kommen.



Zu den größten deutschen Titeln im MSCI World ex USA ETF gehören neben SAP die Aktien von Siemens, Allianz, Deutsche Telekom und Munich Re. Insgesamt machen deutsche Aktien rund acht Prozent vom neuen ETF aus.



Bei den Sektoren dominieren die Bereiche Finanzen (21 %), Industrie (17 %), zyklischer Konsum (12 %) und Gesundheit (11 %). Es folgen IT-Werte (9 %) und nicht-zyklische Konsumwerte (8 %).



50:50-Kombination

Anleger könnten nun also jeweils 50 Prozent in einen MSCI USA ETF und in den neuen MSCI World ex USA ETF investieren. Im Vergleich zum MSCI World Index würde die US-Quote damit von 70 auf 50 Prozent sinken.



Bei dieser 50:50-Kombination wären Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Novo Nordisk, ASML und Nestlé gemäß dieser Abfolge die größten Einzelwerte.



75:25-Kombination

Denkbar wäre auch eine Mischung aus 75 Prozent MSCI World ex USA und 25 Prozent MSCI USA, so dass der US-Anteil nur ein Viertel betrüge.



Dann gehören Novo Nordisk, Microsoft, Apple, ASML, Nestlé, Nvidia, Toyota Motor, LVMH, Amazon und Shell in dieser Reihenfolge zu den größten Portfolio-Werten.



Kosten und Dividenden

Der neue MSCI World ex USA ETF kostet pro Jahr 0,15 Prozent und reinvestiert die ausgeschütteten Dividenden wieder in das Portfolio.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH, Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re.