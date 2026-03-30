Unternehmensprofil

Die SBO AG (zuvor Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG) kontrolliert als Holding eine Unternehmensgruppe, die sich als einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Hochpräzisionsteile für Richtbohrtechnologie der Ölfeld-Ausrüstungsindustrie bezeichnet. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Herstellung und der Vertrieb sowie die Reparatur von hochfesten nicht magnetischen Edelstahlkomponenten. Des Weiteren liefert die SBO-Gruppe Bohrmotoren (Drilling Motors) für die Ölfeld-Service- und die Tiefbau-Industrie sowie Bohrwerkzeuge (Oil Tools). Abgerundet wird das Tätigkeitsspektrum durch das Angebot von Reparatur- und Wartungsarbeiten für Bohrstrangkomponenten (Reparatur und Service). Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft das Geschäftsfeld Engineering und Produktion, das auf hydraulische Steuerantriebe für Hochdruckventile spezialisiert ist. Im Einzelnen hat SBO das Angebotsspektrum in die beiden Segmente "Advanced Manufacturing & Services" und "Oilfield Equipment" eingeteilt.

Offizielle Webseite: https://www.sbo.at