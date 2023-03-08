Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

SEB

%
H T
WKN 862948
ISIN FR0000121709
Börse -
Stand -
SEB Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu SEB

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu SEB

    dpa-AFX News zu SEB

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu SEB

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,63 8,32 8,17 8,27 8,01
    Nettogewinn (Mrd) 0,42 0,27 0,28 0,28 0,44
    Gewinn/Aktie 7,46 3,51 4,47 4,26 7,01
    Dividende/Aktie 2,89 2,83 2,80 2,80 2,62
    Rendite (%) 4,97 4,86 5,68 3,20 2,32
    KGV 7,30 9,61 11,03 20,54 16,12
    KUV 0,35 0,31 0,33 0,58 0,78

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die SEB S.A. und ihre Konzerngesellschaften ist einer der international führenden Akteure auf dem Markt für kleine Haushaltsgeräte sowie in den Bereichen Kochgeschirr und Küchenutensilien. Mit diesem traditionellen Geschäft erwirtschaftet die Gruppe mehr als vier Fünftel des gesamten Umsatzes. Seit 2016 hat ist SEB darüber hinaus auf dem professionellen Markt tätig und sieht sich hier weltweit führend im Bereich Kaffee, wobei Verkaufsautomaten ausgenommen sind. In jüngerer Zeit wurde die Position im professionellen Markt durch die Expansion in die Sektoren Kochgeschirr, Lebensmittelzubereitung und Kochen gestärkt.

    Offizielle Webseite: https://www.groupeseb.com

    Aktionärsverteilung