Unternehmensprofil

Die SEB S.A. und ihre Konzerngesellschaften ist einer der international führenden Akteure auf dem Markt für kleine Haushaltsgeräte sowie in den Bereichen Kochgeschirr und Küchenutensilien. Mit diesem traditionellen Geschäft erwirtschaftet die Gruppe mehr als vier Fünftel des gesamten Umsatzes. Seit 2016 hat ist SEB darüber hinaus auf dem professionellen Markt tätig und sieht sich hier weltweit führend im Bereich Kaffee, wobei Verkaufsautomaten ausgenommen sind. In jüngerer Zeit wurde die Position im professionellen Markt durch die Expansion in die Sektoren Kochgeschirr, Lebensmittelzubereitung und Kochen gestärkt.

Offizielle Webseite: https://www.groupeseb.com