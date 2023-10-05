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Snap-on Tools

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WKN 853887
ISIN US8330341012
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,15 4,95 4,74 4,71 4,73
    Nettogewinn (Mrd) 1,12 1,04 1,04 1,07 1,03
    Gewinn/Aktie 21,36 19,83 19,52 19,85 19,11
    Dividende/Aktie 11,19 9,94 8,86 7,72 6,72
    Rendite (%) 2,75 2,41 2,57 2,27 2,33
    KGV 19,25 20,72 17,65 17,10 15,11
    KUV 4,16 4,37 3,78 3,79 3,22

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Snap-on ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Werkzeugen, Geräten, Diagnostik, Reparaturinformationen und Systemlösungen für professionelle Anwender, die kritische Aufgaben durchführen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen Hand- und Elektrowerkzeuge, Werkzeugspeicher, Diagnose-Software, Informations- und Managementsysteme, Ladeneinrichtungen und andere Lösungen für Fahrzeughändler und Reparaturzentren wie auch für Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe, Regierung und Militär, Bergbau, natürliche Ressourcen, Energieerzeugung und technische Ausbildung. Snap-on erzielt auch Erträge aus verschiedenen Finanzierungsprogrammen, die entwickelt werden, um die Verkäufe ihrer Produkte zu erleichtern. Bedeutende Märkte in Europa sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Russland. Snap-on erreicht seine Kunden direkt, über Franchisenehmer, Händler und Internet-Kanäle.

    Offizielle Webseite: https://www.snapon.com

    Aktionärsverteilung