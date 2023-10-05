Snap-on Tools
Aktuelle Nachrichten zu Snap-on Tools
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,15
|4,95
|4,74
|4,71
|4,73
|Nettogewinn (Mrd)
|1,12
|1,04
|1,04
|1,07
|1,03
|Gewinn/Aktie
|21,36
|19,83
|19,52
|19,85
|19,11
|Dividende/Aktie
|11,19
|9,94
|8,86
|7,72
|6,72
|Rendite (%)
|2,75
|2,41
|2,57
|2,27
|2,33
|KGV
|19,25
|20,72
|17,65
|17,10
|15,11
|KUV
|4,16
|4,37
|3,78
|3,79
|3,22
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Snap-on ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Werkzeugen, Geräten, Diagnostik, Reparaturinformationen und Systemlösungen für professionelle Anwender, die kritische Aufgaben durchführen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen Hand- und Elektrowerkzeuge, Werkzeugspeicher, Diagnose-Software, Informations- und Managementsysteme, Ladeneinrichtungen und andere Lösungen für Fahrzeughändler und Reparaturzentren wie auch für Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe, Regierung und Militär, Bergbau, natürliche Ressourcen, Energieerzeugung und technische Ausbildung. Snap-on erzielt auch Erträge aus verschiedenen Finanzierungsprogrammen, die entwickelt werden, um die Verkäufe ihrer Produkte zu erleichtern. Bedeutende Märkte in Europa sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Russland. Snap-on erreicht seine Kunden direkt, über Franchisenehmer, Händler und Internet-Kanäle.
Offizielle Webseite: https://www.snapon.com