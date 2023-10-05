Snap-on Tools

Unternehmensprofil

Snap-on ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Werkzeugen, Geräten, Diagnostik, Reparaturinformationen und Systemlösungen für professionelle Anwender, die kritische Aufgaben durchführen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen Hand- und Elektrowerkzeuge, Werkzeugspeicher, Diagnose-Software, Informations- und Managementsysteme, Ladeneinrichtungen und andere Lösungen für Fahrzeughändler und Reparaturzentren wie auch für Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe, Regierung und Militär, Bergbau, natürliche Ressourcen, Energieerzeugung und technische Ausbildung. Snap-on erzielt auch Erträge aus verschiedenen Finanzierungsprogrammen, die entwickelt werden, um die Verkäufe ihrer Produkte zu erleichtern. Bedeutende Märkte in Europa sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Russland. Snap-on erreicht seine Kunden direkt, über Franchisenehmer, Händler und Internet-Kanäle.

Offizielle Webseite: https://www.snapon.com