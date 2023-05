84 Prozent Dividendenwachstum pro Jahr? Eine Aktie aus den USA macht es möglich. Wir haben uns die besten Dividenden-Aktien der Welt angesehen und verraten, welche Werte nicht nur hohe Dividenden bezahlen, sondern diese auch kräftig steigern. In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Dividenden-Anleger wissen, dass es nicht nur auf die absolute Höhe der Dividende ankommt. Die besten Dividenden-Aktien sind jene, welche im Kurs steigen, eine annehmbare Dividendenrendite bezahlen und die Dividende möglichst jedes Jahr steigern. Dabei kommen ansehnliche Summen herum. Also haben wir die besten Dividenden-Aktien der Welt nach den höchsten Dividendensteigerungen durchsucht. Und das sind aktuell die besten:

Hohe Dividenden und riesige Dividenden-Wachstumsraten

Dabei durchsuchten wir die für uns 25 besten Dividenden-Aktien der Welt, welche wir erst vor Kurzem im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index versammelt haben.

Angeführt wird die Liste dabei von Devon Energy. Denn das US-Unternehmen konnte seine Dividenden im Schnitt im jedem der vergangenen 5 Jahre um 83,99 Prozent steigern. Wahnsinn. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 6,45 Prozent und das KGV liegt bei 7,2. Ob dieser Wert auch in Zukunft gehalten werden kann, ist dabei grundsätzlich fraglich - möglich bleibt es aber.

Ebenso bei Canadian Natural Resources. Die Kanadier bieten momentan ein KGV von 9,4 und eine Dividendenrendite von 4,72 Prozent. Dabei konnte Canadian Natural Resources die Ausschüttung im Schnitt um 32,57 Prozent in jedem der vergangenen 5 Jahre steigern.

Auf Platz 3 schiebt sich dann das Telekommunikationsunternehmen Broadcom. Hier liegt das Dividendenwachstum bei 25,72 Prozent pro Jahr. Ebenfalls sehr ansehnlich und auch bei dem stabilen Geschäftsmodell wahrscheinlich, dass in Zukunft weitere hohe Erhöhungen folgen.

Home Depot, Texas Instruments und PepsiCo ebenfalls mit starkem Dividendenwachstum

Doch auch echte Schwergewichte des Marktes wie Home Depot oder Texas Instruments schafften es, in den vergangenen 5 Jahren ihre Dividenden kräftig zu steigern. So erhöhte die Baumarktkette Home Depot ihre Ausschüttung jedes Jahr durchschnittlich um starke 16,06 Prozent. Bei der Chip-Aktie von Texas Instruments waren es ebenfalls hohe 15,59 Prozent. Wenn sich Anleger die Dividendenrenditen von 2,94 Prozent und 3,25 Prozent anschauen, die annehmbar hoch sind, aber nicht so sehr, dann erkennt man, dass die beiden Aktien gleichzeitig im Kurs stark gestiegen sind. Ein Traum für Anleger.

Ebenfalls gute Dividendensteigerungen konnten UPS und PepsiCo bieten. Auch wenn PepsiCo mit einem Dividendenwachstum von 7,39 Prozent pro Jahr an der unteren Schwelle steht. Denn der Gesamtmarkt wächst historisch um rund 8 Prozent pro Jahr. Aktien, die ihre Dividende um nicht mehr als 8 Prozent pro Jahr über einen längeren Zeitraum steigern können, verdienen scheinbar nicht mehr so prächtig. Dabei ist ein Wert von sieben Prozent wie bei PepsiCo oder Cummins und Garmin auf jeden Fall noch annehmbar. Aufpassen sollten Anleger aber bei Principal Financial, Chevron, Procter&Gamble, MetLife und General Mills. Allerdings bietet es sich hier an, in einen Korb aus Aktien zu investieren. Denn von diesen 25 Aktien im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index kommen lediglich 5 nicht auf den optimalen Wert, steigerten ihre Dividenden aber trotzdem Jahr für Jahr.

