77 Prozent Dividendenwachstum pro Jahr? Eine Aktie aus den USA macht es möglich. Wir haben uns die besten Dividenden-Aktien der Welt angesehen und verraten, welche Werte nicht nur hohe Dividendenrenten bieten, sondern diese auch jedes Jahr stark anheben.

Wer den Markt dauerhaft schlagen will, der sollte in Aktien investieren, die ihre Gewinne jedes Jahr deutlich steigern können. Ein probates Mittel neben Growth-Aktien sind dafür auch starke Dividenden-Aktien. Denn eine steigende Dividendenrendite ist ein Ausdruck eines steigenden Gewinns - solange nicht einfach nur die Ausschüttungsquote erhöht wird. BÖRSE ONLINE hat im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index die unserer Meinung nach besten Dividenden-Aktien der Welt versammelt, welche nicht nur jetzt eine gute Dividendenrendite bieten, sondern ihre Dividenden auch jedes Jahr kräftig steigern:

BIs zu 77 Prozent Dividenden-Steigerung pro Jahr bei diesen Aktien

Bloomberg Dividenden-Wachstum

Angeführt wird die Liste dabei von Devon Energy. Denn das US-Unternehmen konnte seine Dividenden im Schnitt im jedem der vergangenen 5 Jahre um 76,95 Prozent steigern. Wahnsinn. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für 2024 noch 5,63 Prozent und das KGV liegt bei 8,2. Ob das Öl-Unternehmen Devon Energy die Dividendenrendite auch in den kommenden Jahren immer um 77 Prozent pro Jahr steigern kann, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich zeigt diese Wert aber eine starke Ertragskraft. Zudem konnte die Devon Energy Aktie zuletzt einen Boden bilden.

Aber auch große Aktien wie etwa Home Depot konnte die Ausschüttung in den vergangenen fünf Jahren in jedem Jahr stark steigen. Jedes Jahr gab es ein Wachstum von 15,75 Prozent und die Baumarkt-Kette bietet jetzt eine Dividendenrendite von 2,67 Prozent. Zudem wird die Home Depot Aktie im Chart höchst wahrscheinlich ein Goldenes Kreuz bilden: Anleger steigen ein.

Weitere starke Dividenden-Aktien

Ebenfalls gute Dividendensteigerungen konnten Texas Instruments und UPS bieten. Denn die Texas Instruments-Aktie steigerte ihre Ausschüttung in den vergangenen Jahren um 14,87 Prozent pro Jahr und kommt nun neben einem KGV von 21,0 auf eine Dividendenrendite von 3,24 Prozent. Beim Logistiker UPS ging es noch um 12,53 Prozent pro Jahr rauf, bei einer jetzigen Dividendenrendite von 3,68 Prozent.

Wichtig ist für Anleger, sich auf Aktien mit einem Dividendenwachstum von über 8 Prozent pro Jahr zu konzentrieren. Denn der Gesamtmarkt wächst historisch um rund 8 Prozent pro Jahr. Aktien, die ihre Dividende um nicht mehr als 8 Prozent pro Jahr über einen längeren Zeitraum steigern können, verdienen scheinbar nicht mehr so prächtig. Dabei ist ein Wert von sieben Prozent wie bei PepsiCo oder Cummins und Garmin auf jeden Fall noch annehmbar. Aufpassen sollten Anleger aber bei Principal Financial, Chevron, Procter&Gamble, MetLife, Public Storage und General Mills. Allerdings bietet es sich hier an, in einen Korb aus Aktien zu investieren. Denn von diesen 25 Aktien im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index kommen lediglich sechs nicht auf den optimalen Wert, steigerten ihre Dividenden aber trotzdem Jahr für Jahr.

