Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
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H T
WKN 895007
ISIN US8336351056
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,96
|7,98
|4,58
|4,53
|7,47
|Nettogewinn (Mrd)
|1,97
|1,90
|0,64
|0,69
|0,93
|Gewinn/Aktie
|6,96
|6,58
|2,06
|2,39
|3,23
|Dividende/Aktie
|2,76
|2,58
|-
|2,11
|3,22
|Rendite (%)
|4,11
|3,84
|-
|5,81
|5,35
|KGV
|9,67
|10,02
|33,40
|15,21
|18,63
|KUV
|2,39
|2,38
|2,15
|1,15
|1,15