Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

%
H T
WKN 895007
ISIN US8336351056
Börse -
Stand -
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,96 7,98 4,58 4,53 7,47
    Nettogewinn (Mrd) 1,97 1,90 0,64 0,69 0,93
    Gewinn/Aktie 6,96 6,58 2,06 2,39 3,23
    Dividende/Aktie 2,76 2,58 - 2,11 3,22
    Rendite (%) 4,11 3,84 - 5,81 5,35
    KGV 9,67 10,02 33,40 15,21 18,63
    KUV 2,39 2,38 2,15 1,15 1,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende