Die Preise für Lithium sind im Keller. Das könnte sich aber bald ändern, einen Vorgeschmack darauf gab es schon kürzlich. Sind diese Minen-Aktien dann einen Kauf wert oder lässt die Trendwende auf sich warten?

Ende 2022 lagen die Priese für eine Tonne Lithium bei 84.000 US-Dollar und damit so hoch wie nie. Seitdem hat der Rohstoffpreis aber einen beispiellosen Abfall erlebt. Lazt der Plattform „Trading Economics“ ist eine Tonne heute nur noch 10.000 US-Dollar wert und damit 88 Prozent weniger als zu den Rekordzeiten vor knapp zwei Jahren. Die Nachfrage ist einfach nicht mehr da.

Darunter leiden auch Lithium-Bergbauaktien wie Sociedad Quimica y Minera aus Chile, Arcadium Lithium aus Irland oder die brasilianische Sigma Lithium. Das ist in dem Rohstoff und den dazugehörigen Minen-Aktien aber noch eine Menge Potenzial steckt, zeigte sich nach einer Nachricht aus China.

Unternehmen schließt Lithium-Minen China, Aktien explodieren

Laut der Seite „Mining.com“ plant nämlich mit dem chinesischen Unternehmen CATL einer der größten Hersteller von Lithiumbatterien für E-Autos, seine Minen zu schließen. Kein Wunder, viele Unternehmen können den Rohstoff nicht mehr gewinnbringend abbauen und verkaufen. Durch den Wegfall von CATR brechen in China aber stolze acht Prozent der Lithium-Produktion ein. Das hat die Aussichten für andere Aktien schlagartig verbessert.

Die Wertpapiere von Sociedad Quimica y Minera stiegen zuletzt um mehr als zehn Prozent, die von Arcadium um fast elf und die von Sigma Lithium sogar um 15 Prozent. Die heftige Reaktion hängt mit der Hoffnung zusammen, dass durch den Wegfall von Produktionsstätten das Angebot und die Nachfrage in eine gewisse Balance gebracht wird. Jede geschlossene Mine hilft dabei, die Preise für Lithium wieder anzutreiben. Ist das Überangebot dann wieder weg und die Nachfrage steigt beispielsweise aufgrund einer beschleunigten Mobilitätswende an, hätten die übrigen Unternehmen eine echte Goldgrube. Eine neue Rallye bei Minen-Aktien wäre möglich.

Eine neue Rallye bei Lithium-Aktien ist möglich, aber…

Die Kurssprünge bei den Minen-Aktien haben gezeigt, was in dem Sektor möglich ist, für eine Rally reicht das aber noch nicht. Erstens hat das Unternehmen CATL noch nicht bestätigt, dass es seine Mine schließt, und zweitens müssten wohl noch weit mehr Player ihre Produktion einstellen, damit Titel wie Arcadium und Co langfristig von der zu füllenden Angebotsnachfrage profitieren. Denn derzeit sieht es laut Experten eher so aus, dass das Lithiumangebot im Vergleich zum Vorjahr weltweit um 27 Prozent steigen könnte. Lithium-Aktien haben also zunächst ein Lebenszeichen gesendet – mehr nicht.

