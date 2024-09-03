Unternehmensprofil

Die Solvay S.A. ist ein führender belgischer Chemiekonzern und gehört eigenen Angaben zufolge auch weltweit zu den führenden Herstellern spezieller Chemikalien wie z.B. "soda ash". Die operative Geschäftstätigkeit unterteilt der Konzern in die beiden Segmente "Basic Chemicals " und "Performance Chemicals". Basischemikalien sind chemische Zwischenprodukte, mit denen wichtige Märkte wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Elektronik und Bauwesen beliefert werden. Das Segment Leistungschemikalien umfasst eine breite Palette von Produkten, die auf der Grundlage einzigartiger Formulierungen und Anwendungskompetenz für verschiedene Märkte wie Automobil, Konsumgüter, Elektronik individuell angepasst werden. Das Geschäft mit Lösungen in den Bereichen Spezialpolymere, Verbundwerkstoffe, Spezialformulierungen und bio-kreislauffähige Chemie wurde 2023 in die Syensqo SA/NV ausgegliedert und im Dezember als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht.

Offizielle Webseite: https://www.solvay-investors.com