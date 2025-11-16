Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Sony

%
H T
WKN 853687
ISIN JP3435000009
Börse -
Stand -
Sony Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Sony

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Sony

    dpa-AFX News zu Sony

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Sony

    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 12.798,00 12.861,70 12.479,62 12.957,06 13.020,77
    Nettogewinn (Mrd) - - -302,49 1.159,89 980,49
    Gewinn/Aktie 227,57 213,77 -54,70 188,71 788,29
    Dividende/Aktie 36,28 34,29 25,00 95,00 -
    Rendite (%) 0,93 0,87 0,78 2,63 -
    KGV - - - 19,16 3,16
    KUV - - 1,58 1,72 1,17

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Sony-Gruppe beschäftigt sich mit Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von verschiedenen Arten von elektronischen Geräten, Instrumenten und Geräten für Verbraucher, professionelle und industrielle Märkte sowie Spielkonsolen und Software. Primäre Produktionsstätten von Sony sind in Asien, einschließlich Japan, angesiedelt. Sony nutzt auch Drittanbieter-Vertragshersteller für bestimmte Produkte. Darüber hinaus ist Sony in den Bereichen Film und Fernseh-Programmierung, Fernsehen und digitalen Netzen sowie Musikaufnahmen und der Verwaltung und Lizenzierung von Text und Musik von Liedern aktiv. Zu Sonys Finanzdienstleistungen gehören ein Lebens- und Nicht-Lebensversicherungsgeschäft, betrieben durch seine japanischen Versicherungsgesellschaften, und ein Bankbetrieb durch eine japanische Internet-basierte Tochterbank. Ergänzend dazu ist Sony im Geschäft für Netzwerkdienstleistungen und einer Werbeagentur in Japan tätig

    Offizielle Webseite: https://www.sony.net

    Aktionärsverteilung