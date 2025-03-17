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Spotify

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WKN A2JEGN
ISIN LU1778762911
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,26 19,50 17,19 15,67 13,25
    Nettogewinn (Mrd) 3,34 2,68 2,21 1,14 -0,53
    Gewinn/Aktie 15,86 12,42 10,77 5,67 -2,73
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 27,45 34,06 45,90 75,86 -
    KUV 4,14 4,69 5,81 5,55 2,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Spotify Technologies S.A. betreibt den Musikstreamingdienst Spotify, der Millionen Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu über 35 Millionen Tracks verschafft, wann und wo immer sie wollen. Das Unternehmen transformiert nach eigenen Angaben die Musikindustrie, indem es den Nutzern ermöglicht, von einer "transaktionsbasierten" Erfahrung des Kaufs und Besitzens von Musik zu einem "zugriffsbasierten" Modell überzugehen, das es den Nutzern ermöglicht, Musik auf Abruf zu streamen. Mit weit mehr als 150 Millionen MAUs (monthly active users) und über 70 Millionen Premium-Abonnenten ist Spotify der größte globale Musik-Streaming-Abonnementservice. Seit seiner Gründung 2008 hat das Unternehmen etliche Milliarden Euro an Lizenzgebühren an Künstler, Musiklabels und Verlage gezahlt.

    Offizielle Webseite: https://investors.spotify.com

    Aktionärsverteilung