Trotz der Jahresauftaktrallye, welche aktuell etwas ins Stocken geraten ist, gibt es noch viele Chancen am Markt günstig Aktien zu kaufen. Doch nicht mehr lange! Anleger sollten sich deswegen diese Schnäppchen-Aktien noch im März sichern.

In der Krise verdient man an der Börse bekanntlich das meiste Geld. Nicht etwa weil man shortet, sondern weil man günstig Aktien aufsammelt und langfristig hält. Durch die Verwerfungen im Jahr 2022 sind einige Aktien kräftig nach unten gekommen und haben sogar Abschläge zu ihrem fairen Wert.

Drei Schnäppchen-Aktien im März

Allerdings könnte die Börse diese Bewertungen bald wieder egalisieren, weswegen Anleger vielleicht schnell sein müssen, um den einen oder anderen Wert noch so günstig zu bekommen. Vor allem diese drei Werte könnten bald keine Schnäppchen mehr sein:

Lithium Americas – Der Run auf das neue Gold

Als Erster auf der Kaufliste sollten mittelgroße Lithiumwerte im Marktkapitalisierungsbereich von einer bis fünf Milliarden US-Dollar stehen. Diese könnten nämlich in den nächsten Wochen und Monaten ins Übernahmevisier geraten oder könnten teilweise aufgekauft werden, was zu massiven Kurssprüngen führen könnte.

Hintergrund davon ist der Run der Autohersteller auf eine sich weltweit verknappende Lithiumproduktion. Aus diesem Grund hat sich General Motors bereits für 650 Millionen US-Dollar an Lithium Americas beteiligt und auch andere Fahrzeughersteller sollen gerüchteweise Beteiligungen und Übernahmen planen.

ZipRecruiter – Profitieren vom Fachkräftemangel

Von einem ähnlichen Verknappungstrend profitiert ZipRecruiter, nämlich vom Fachkräftemangel. Die Plattform für Arbeitsvermittlung ist bereits profitabel, hat aber aufgrund der Krise deutliche Einsparungen vorgenommen.

Grund dafür waten ein temporärer Wachstumseinbruch und Kurssturz, der aber langfristig nichts am Weg des Unternehmens ändern sollte. Aktuell erhalten Anleger ZipRecruiter zur selben Bewertung wie im Juli 2022.

Spotify – Auf dem Weg zu alten Höhen?

Und last but not least könnte der März die letzte Chance für Anleger sein, noch mal niedrig bei den Schnäppchen-Aktien von Spotify einzusteigen. Der Musikstreamingservice hat zuletzt exzellente Zahlen gemeldet, die die Erholung der Aktie weiter fundamental untermauern.

Zudem scheinen die Zinsen für das bisher noch unprofitable Geschäftsmodell kein Problem zu sein, denn laut der Meinung vieler Marktexperten sind höhere Kapitalbeschaffungskosten auch über einen längeren Zeitraum bereits am Markt eingepreist.

