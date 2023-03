Wenn der Markt besonders irrational und von Gefühlen ist, ergeben sich historische Kaufchancen für Anleger. Bei diesen fünf Aktien könnten sich deshalb jetzt nie dagewesene Möglichkeiten bieten.

Fünf historische Kaufchancen

Bei den aktuellen Verwerfungen am Markt können schnell auch operativ sehr gut geführte Unternehmen massiv abgestraft werden. In solchen Situationen sollten Anleger aber keineswegs verzweifeln, sondern die teilweise sogar historischen Kaufchancen nutzen, wenn man langfristig von dem Geschäftsmodell überzeugt ist.

Spotify – Die letzte Chance zum Einstieg?

Bei Spotify brummt der Motor aktuell und nach guten Quartalszahlen ist die Aktie auf dem aufsteigenden Ast. Zudem hat das Unternehmen endlich Tendenzen zur Profitabilität und wächst weiterhin sehr stark. Vielleicht also die letzte Chance auf den Zug bei Spotify aufzuspringen.

Amazon – Nicht alles ist so schlecht wie es scheint

Aber auch bei Amazon könnten Anleger ein letztes Mal die Chance haben zu diesen Kursen zu kaufen, denn es läuft keinesfalls so schlecht, wie bisher prognostiziert. Das Versandgeschäft ist zwar unprofitabel, soll sich aber bis 2024 erholen und dazu hat Amazon noch die Wachstumssparten Cloud und Health.

Mercedes-Benz – E-Mobilität bei etablierten Autobauern

Wer gerne zu historisch niedrigen Bewertungen kauft, der könnte dagegen bei Mercedes-Benz oder einem anderen etablierten Autobauer ein echtes Schnäppchen machen. Zwar haben diese zunächst den Trend der E-Mobilität verschlafen, sind aber jetzt auf Kurs diesen Fehler zu beheben und um ein Vielfaches niedriger bewertet als eine Tesla oder BYD.

Walt Disney – Corona hinter sich gelassen

Wirklich günstig ist auch die Aktie von Walt Disney, die nun langsam das Corona-Tief hinter sich lässt, mit den verschiedenen Streaming-Angeboten nach einer Menge Wachstum auch Geld verdienen will und die ersten Schritte zum operativen Turnaround gemacht hat. Wer CEO Iger auf seinem Weg Disney an die Spitze zurückzubringen begleiten will, kann sich die Aktie jetzt preiswert sichern.

PayPal – Turnaround durch aktivistische Investoren

Doch die weiterhin größte Kaufchance ergibt sich beim Zahlungsdienstleister PayPal, welcher vor allem 2022 in die Bredouille geraten ist. Durch den Einstieg von aktivistischen Investoren wie Elliot, Kostensparmaßnahmen und neue Produkte, soll der Konzern aber in den nächsten Jahren wieder zu den alten Höhen des Bluechips zurückfinden.

Übrigens: Mercedes-Benz und Walt Disney befinden sich im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Mit einem einfachen Zertifikat können Anleger somit in 30 Aktien, die man immer im Depot haben kann, investieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify, Mercedes-Benz

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify, Amazon, The Walt Disney Company, PayPal