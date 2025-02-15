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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Steel Dynamics

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WKN 903772
ISIN US8581191009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,36 23,52 18,18 17,54 18,80
    Nettogewinn (Mrd) 2,65 2,38 1,19 1,55 2,47
    Gewinn/Aktie 18,85 16,48 8,02 9,89 14,72
    Dividende/Aktie 2,24 2,12 2,00 1,84 1,70
    Rendite (%) 0,89 0,84 1,18 1,61 1,44
    KGV 13,32 15,13 21,13 11,53 8,02
    KUV 1,51 1,53 1,37 0,99 1,01

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Steel Dynamics, Inc. ist einer der größten Stahlproduzenten und Metallrecycler in den USA. Die Stahlerzeugungs- und Stahlbeschichtungskapazität wird auf mehr als 13 Millionen Tonnen beziffert. Die Haupteinnahmequellen des Konzerns sind die Herstellung und der Verkauf von Stahlprodukten, die Verarbeitung und der Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen sowie die Herstellung und der Verkauf von Stahlträgern und Deckprodukten.

    Offizielle Webseite: https://www.steeldynamics.com

    Aktionärsverteilung