Steel Dynamics
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H T
WKN 903772
ISIN US8581191009
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Steel Dynamics
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|23,36
|23,52
|18,18
|17,54
|18,80
|Nettogewinn (Mrd)
|2,65
|2,38
|1,19
|1,55
|2,47
|Gewinn/Aktie
|18,85
|16,48
|8,02
|9,89
|14,72
|Dividende/Aktie
|2,24
|2,12
|2,00
|1,84
|1,70
|Rendite (%)
|0,89
|0,84
|1,18
|1,61
|1,44
|KGV
|13,32
|15,13
|21,13
|11,53
|8,02
|KUV
|1,51
|1,53
|1,37
|0,99
|1,01
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Steel Dynamics, Inc. ist einer der größten Stahlproduzenten und Metallrecycler in den USA. Die Stahlerzeugungs- und Stahlbeschichtungskapazität wird auf mehr als 13 Millionen Tonnen beziffert. Die Haupteinnahmequellen des Konzerns sind die Herstellung und der Verkauf von Stahlprodukten, die Verarbeitung und der Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen sowie die Herstellung und der Verkauf von Stahlträgern und Deckprodukten.
Offizielle Webseite: https://www.steeldynamics.com