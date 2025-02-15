Unternehmensprofil

Die Steel Dynamics, Inc. ist einer der größten Stahlproduzenten und Metallrecycler in den USA. Die Stahlerzeugungs- und Stahlbeschichtungskapazität wird auf mehr als 13 Millionen Tonnen beziffert. Die Haupteinnahmequellen des Konzerns sind die Herstellung und der Verkauf von Stahlprodukten, die Verarbeitung und der Verkauf von recycelten Eisen- und Nichteisenmetallen sowie die Herstellung und der Verkauf von Stahlträgern und Deckprodukten.

Offizielle Webseite: https://www.steeldynamics.com