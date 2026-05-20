Unternehmensprofil

Die Swatch Group AG ist eine international agierende Holding, deren Unternehmen Fertiguhren, Uhrwerke, Komponenten und Schmuck herstellen und verkaufen. Swatch versteht sich als der weltgrößte Uhrenproduzent und fertigt für die konzerneigenen Marken nahezu alle Komponenten selbst, beliefert aber auch Dritthersteller mit Uhrwerken und Komponenten. Zu den Konzernmarken gehören u.a. Glashütte Original, Omega, Longines, Tissot, Certina, Swatch und Tourbillon. Dabei deckt Swatch vom Luxus- bis hin zum Basissegment und Private-Label-Uhren die komplette Bandbreite des Uhrenmarktes ab. Unter den Produktionsunternehmen befinden sich ebenfalls bekannte Hersteller wie Deutsche Zifferblatt Manufaktur und Micro Crystal. Die in der Uhrenproduktion eingesetzten Elektroniksysteme wie auch die Systeme zur Zeitmessung bei Sportevents von Swatch stehen für Qualität. Das operative Geschäft gliedert sich in die Bereiche "Watches & Jewelry", "Production", "Electronic Systems" sowie "Corporate".

Offizielle Webseite: https://www.swatchgroup.com