Unternehmensprofil

Die TAKKT-Gruppe ist nach eigenen Angaben in Europa und Nordamerika führend im Business-to-Business-Versand mit Büro-, Betriebs- und Lagereinrichtungen. Der Konzern ist mit seinen Marken in über 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst mehr als 500.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, klassische und designorientierte Büromöbel sowie Accessoires und Verkaufsförderungsartikel für den Einzelhandel wie auch den Gastro- und Hotelmarkt und ist über mehrere Kanäle (Multi-Channel) verfügbar. Neben Geschäftskunden (B2B) werden auch Endkunden (B2C) bedient. Die TAKKT AG fungiert dabei als Managementholding, der bis 2009 drei Zwischenholdings untergeordnet waren, und zwar KAISER + KRAFT Europa, K+K America und Topdeq. Topdeq war dabei als Premiumanbieter positioniert und wurde 2014 ganz aufgegeben. Nach umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen konzentriert sich die Gruppe damit auf die beiden Segmente "TAKKT Europe" und "TAKKT America".

Offizielle Webseite: https://www.takkt.de