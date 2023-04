29 deutsche Aktien zahlen im Mai eine Dividende von mehr als 5 Prozent. In der Spitze geht es sogar bis auf 59 Prozent hoch. Welche Aktien neben Allianz, Mercedes und Hapag-Lloyd noch Riesen-Dividendenrenditen bieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Deutsche Aktien mit Riesen-Dividenden im Mai

Dividenden

Angeführt wird die Liste der deutschen Aktien mit Riesen-Dividenden im Mai von 3U Holding. Aufgrund einer Sonderdividende wird die Ausschüttung sage und schreibe zu einer Dividendenrendite von annähernd 60 Prozent führen. Dahinter zahlen aber auch Hapag-Lloyd mit 20,26 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank mit 11,72 Prozent riesige Dividenden.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Denn 26 weitere deutsche Aktien verwöhnen Anleger im Mai mit Dividendenrenditen von mehr als 5 Prozent. Und das ist bereits sehr hoch. Insgesamt darf eine Dividende von zwei bis drei Prozent als gut und eine Dividende von vier bis fünf Prozent als sehr gut angesehen werden. Alles darüber ist ausgezeichnet. Und auch diese Aktien bieten spannende Dividenden im Mai:

Allianz, Mercedes, Hapag-Lloyd und Co. mit hohen Dividendenrenditen

So kommt die Allianz zwar nur auf Platz 29 in dieser Liste mit einer Dividendenrendite von 5,11 Prozent. Doch diese Ausschüttung kann sich immer noch mehr als sehen lassen. Auch die Dividendenrenditen der Automobil-Aktien sind weiter sehr hoch. So zahlt BMW im Mai 9,03 Prozent, Mercedes 7,49 Prozent und Volkswagen 7,24 Prozent. Aber auch Telekom-Unternehmen wie Freenet mit 6,56 Prozent Dividendenrendite oder Telefonica Deutschland mit 5,90 Prozent bieten sich für Anleger an.

Wichtig ist bei Dividenden-Aktien aber auch immer, nicht nur auf die absolute Höhe der Dividende, sondern auch auf die nachhaltige Ausschüttung und auf eine Erhöhung der Ausschüttung zu achten. Zudem sollten die Aktien im Idealfall auch im Kurs noch steigen können.



Update: ProSiebenSat.1 hat die Hauptversammlung auf den 30. Juni verschoben und die Dividende auf 5 Cent gekürzt.



