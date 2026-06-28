The Trade Desk

Unternehmensprofil

Die Trade Desk, Inc. bietet eine cloudbasierte Self-Service-Plattform für den Werbeeinkauf an, die es den Kunden ermöglicht, aussagekräftigere datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu planen, zu verwalten, zu optimieren und zu analysieren. Über die Plattform können integrierte Kampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle hinweg durchgeführt werden, darunter Video (einschließlich Connected TV), Display, Audio, Digital-out-of-Home, Native und Social. Wichtige Zielgruppen sind Werbeagenturen, Marken und Dienstleister für Werbetreibende, mit denen fortlaufende Rahmenverträge für Dienstleistungen abgeschlossen werden. Einnahmen resultieren aus einer Plattformgebühr, die auf einem Prozentsatz der gesamten Werbeausgaben eines Kunden basiert. Weitere Einnahmen werden mit der Bereitstellung von Daten und anderen Mehrwertdiensten und Plattformfunktionen realisiert.

Offizielle Webseite: https://www.thetradedesk.com