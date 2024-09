Die Star-Investorin Cathie Wood ist bekannt für mutige Investments in disruptive Unternehmen. Die Aktien eines dieser Unternehmen hat die 68-Jährige jetzt verkauft. Sollten Anleger ebenfalls mutig sein und genau das Gegenteil machen?

Die beliebte Investorin und Mitgründerin der ARK ETFs, Cathie Wood, ist bekannt für teils riskante Investments in aufstrebende Unternehmen. Das können Anleger mehr oder weniger aktuell auch selbst verfolgen, da die 68-Jährige regelmäßig relativ transparent der Öffentlichkeit ihre Zu- und Verkäufe zeigt. In der letzten Woche hat sie nun Teile eines Aktieninvestments verkauft, bei dem sich Anleger erstmal fragen dürften, warum?

Cathie Wood verkauft The Trade Desk. obwohl es super bei der Aktie läuft

Das Unternehmen The Trade Desk gehört schon länger zum Portfolio von Cathie Wood, jetzt hat sich aber einige ihrer Aktien verkauft. Dabei läuft es bei der Aktie alles andere als schlecht. Trade Desk ist eine digitale Plattform, die Werbetreibende und Medienkonzerne zusammenbringt und dank Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Technologien dafür sorgt, dass die Firmen perfekt zusammenpassen.

Diese Dienstleistung scheint vielen Unternehmen etwas wert zu sein, immerhin ist das Unternehmen beim Umsatz allein im letzten Jahr um 23 Prozent gewachsen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Das Marktvolumen für das Werbegeschäft wird auf 900 Milliarden US-Dollar geschätzt und Trade Desk bespielt davon momentan nur einen kleinen Teil. Das dürfte aber auch ein Grund sein, warum Cathie Wood jetzt Aktien verkauft hat. Die Aktien von The Trade Desk liegen allein in diesem Jahr schon 47 Prozent im Plus und kommen alten Höchstständen aus dem Jahr 2021 immer näher.

Wood könnte hier einfach versucht haben, ein paar Gewinne einzustreichen. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Trade Desk Cathie Wood schon nicht mehr disruptiv genug erscheint und die Risiko-Rendite-Chance nicht mehr zu ihrem Profil passt. Aufgegeben hat sie die Aktie aber ganz und gar nicht.

Cathie Wood hält immer noch Stücke auf The Trade Desk

Alles an Trade Desk-Aktien verkauft hat Cathie Wood nicht. Ihr ARK Innovation ETF besitzt immer noch über 945.000 Anteile und der ARK Next Gen Interner ETF nochmal rund 266.000. Dass Wood also Anteile verkauft hat, muss nicht heißen, dass sie mehr weiß und andere Anleger die Finger von der Aktie lassen sollten.

Zwar ist The Trade Desk mit einem KGV von um die 210 ziemlich teuer, Experten erwarten beim Profit von dem Konzern aber noch einiges und das erwartete KGV liegt schon deutlich tiefer bei 56. Bei einem Dip können Anleger also über einen Kauf mal nachdenken. Wer auf der Suche nach einer soliden Wachstumsaktie ist, sollte The Trade Desk nicht ignorieren.

