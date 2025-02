Nvidia, Amazon, Microsoft & Co: Sie gehören zu den bekanntesten Aktien der Welt und werden von Analysten gefeiert. Doch nicht nur das: Sie bieten jetzt auch noch historische Kaufchancen – und könnten schon bald kräftig steigen. Um welche vielversprechenden Kandidaten handelt es sich? Wir zeigen Ihnen gleich 14 Stück auf einmal.

Sich diese Gelegenheiten entgehen zu lassen, sollten Sie sich gut überlegen. Denn die folgenden Aktien sind echte Weltklasse-Kandidaten, die zu den renommiertesten der Welt gehören. Und: Sie bieten derzeit einmalige Einstiegschancen – mit Kurspotenzialen von bis zu über 80 Prozent.

Den optimalen Moment für den Einstieg bei den besten Aktien der Welt zu finden, ist oft eine Herausforderung. Schließlich qualifiziert sich eine Aktie als Weltklasse-Titel meist dadurch, dass sie bereits in der Vergangenheit enorme Kursanstiege verzeichnet hat und sich am Markt behaupten konnte. Viele Anleger befürchten daher, dass es bei Top-Namen wie Nvidia, Microsoft und Co. längst zu spät ist, um noch von weiteren Kursgewinnen zu profitieren.

Doch genau das ist bei diesen Kandidaten nicht der Fall. Denn wir haben 14 Aktien gefunden, die jetzt historische Kaufchancen bieten. Diese Weltklasse-Titel haben ein Aufwärtspotenzial von bis zu über 80 Prozent.

Von Nvidia bis Unilever: 14 geniale Aktien mit historischen Kaufchancen

Um diese Aktien zu identifizieren, haben wir das Stock-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks" genutzt. Mithilfe dieses Tools lassen sich Aktien nach verschiedenen Kriterien filtern.

Wir haben das Tool so eingestellt, dass es uns nur Aktien mit einem Kurspotenzial von mindestens 20 Prozent anzeigt, bei denen zudem die Mehrheit der Analysten eine Kaufempfehlung ausspricht. Darüber hinaus sollten es bekannte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden US-Dollar sein.

Um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um Weltklasse-Aktien handelt, haben wir zusätzlich nach Titeln gefiltert, die beim Smart Score eine Bewertung von „Outperform“ erhalten. Der Smart Score bewertet Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und stuft sie auf einer Skala von eins bis zehn ein. Dabei berücksichtigt das Tool nicht nur klassische Faktoren wie Fundamentaldaten und technische Analyse, sondern auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen, Meinungen von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, Anlegerstimmungen und Nachrichtenmeldungen. Das Tool nutzt intelligente Algorithmen, die Tausende Websites durchsuchen, Neuigkeiten analysieren und verknüpfen. Es erkennt relevante Begriffe und bewertet, ob die Stimmung für eine Aktie aktuell eher bullish oder bearish ist. Aktien mit einem Score von eins bis drei gelten als „Underperform“, Werte zwischen vier und sieben als „Neutral“. Nur Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als „Outperform“.

Die vielversprechendsten Kandidaten

Das Ergebnis der Analyse brachte eine Vielzahl an Aktien hervor. Unsere Auswahl konzentriert sich jedoch auf weltweit bekannte Unternehmen, bei denen Anleger schon lange auf den perfekten Einstiegszeitpunkt warten.

14 bekannte Aktien mit historischer Einstiegschance

Lesen Sie auch: Unglaubliche Kursexplosion: Diese beliebte Aktie explodiert darum um +60% am Montag

Oder: Wahlbeben an der Börse? Das bedeutet das Wahlergebnis jetzt für den DAX und deutsche Aktien

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, PayPal.