Unternehmensprofil

Transocean Ltd. bezeichnet sich seit der Fusion mit GlobalSantaFe im Jahr 2007 als das weltweit größte Offshore-Bohrunternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz hat sich auf den Bau von Förderanlagen für Öl- und Gasquellen spezialisiert, die in tiefen Gewässern und in schwer zugänglichen Regionen eingesetzt werden. Transocean verfügt über eine Flotte mit mehr als 130 mobilen Bohrstationen, die das Auffinden und die Förderung von Öl- und Erdgasvorkommen vor allem in großen Tiefen von 4.500 Fuß möglich machen. Hinzu kommen Fördertürme, Bohr-Hubinseln und Bohrschiffe. Neu entwickelte Fördertechniken sollen in noch größeren Tiefen eingesetzt werden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen globale Energiekonzerne, nationale Ölfirmen und unabhängige Fördergesellschaften. Transocean agiert weltweit in Amerika, Europa, Asien, Australien und Westafrika. Der schwerste Unfall der Unternehmensgeschichte ist die Explosion der Öl-Plattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko 2010.

Offizielle Webseite: https://www.deepwater.com