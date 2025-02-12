Unternehmensprofil

Die T. Rowe Price Group, Inc. ist eine Finanzdienstleistungsholding, die über ihre Tochtergesellschaften globale Investment-Management-Dienstleistungen für Investoren erbringt. Das Leistungsportfolio umfasst insbesondere Publikumsfonds, die Anlageberatung für Fremdfonds, die Vermögensverwaltung und Investment Trusts. Vertrieben werden diese Produkte über Vermittler, Anbieter von Pensionsplänen und direkt an die Endkunden. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahre 1937 von Thomas Rowe Price, Jr..

Offizielle Webseite: https://www.troweprice.com