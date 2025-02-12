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T. Rowe Price

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WKN 870967
ISIN US74144T1088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,95 7,75 7,31 - 6,46
    Nettogewinn (Mrd) 2,16 2,18 2,21 - 1,84
    Gewinn/Aktie 10,68 10,38 9,49 - 7,78
    Dividende/Aktie 5,25 5,17 5,08 - 4,88
    Rendite (%) 4,72 4,64 4,96 4,39 4,53
    KGV 10,80 11,00 10,79 12,32 13,84
    KUV 2,99 3,12 3,11 3,54 3,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die T. Rowe Price Group, Inc. ist eine Finanzdienstleistungsholding, die über ihre Tochtergesellschaften globale Investment-Management-Dienstleistungen für Investoren erbringt. Das Leistungsportfolio umfasst insbesondere Publikumsfonds, die Anlageberatung für Fremdfonds, die Vermögensverwaltung und Investment Trusts. Vertrieben werden diese Produkte über Vermittler, Anbieter von Pensionsplänen und direkt an die Endkunden. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahre 1937 von Thomas Rowe Price, Jr..

    Offizielle Webseite: https://www.troweprice.com

    Aktionärsverteilung