Uranium Energy
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WKN A0JDRR
ISIN US9168961038
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Uranium Energy
dpa-AFX News zu Uranium Energy
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Termin für die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026, die Telefonkonferenz und den Webcast bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Ernennung eines Vice President, Government Affairs bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp nimmt die Produktion in Burke Hollow auf, der weltweit neuesten in Betrieb befindlichen ISR-Uranmine
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erhält Genehmigung für Produktionsausweitung auf der Christensen Ranch und sichert sich NRC-Registrierung für US-Umwandlungsanlage
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, Telefonkonferenz und Webcast bekannt
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung
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IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp gibt vollständige Ausübung und Abschluss der Überzuteilungsoption für 30 Millionen US-Dollar im Rahmen eines öffentlichen Angebots bekannt
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|116,39
|23,93
|66,84
|0,22
|164,39
|Nettogewinn (Mio)
|0,90
|-85,50
|-87,66
|-29,22
|-3,31
|Gewinn/Aktie
|-
|-0,20
|-0,20
|-0,07
|-0,01
|Dividende/Aktie
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|-
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|Rendite (%)
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|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|-0,74
|182,06
|54,88
|10.863,44
|8,29