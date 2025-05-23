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Uranium Energy

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WKN A0JDRR
ISIN US9168961038
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 116,39 23,93 66,84 0,22 164,39
    Nettogewinn (Mio) 0,90 -85,50 -87,66 -29,22 -3,31
    Gewinn/Aktie - -0,20 -0,20 -0,07 -0,01
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV -0,74 182,06 54,88 10.863,44 8,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende