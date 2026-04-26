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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Whirlpool Corporation

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WKN 856331
ISIN US9633201069
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,46 14,89 15,52 16,61 19,46
    Nettogewinn (Mrd) 0,26 0,16 0,34 -0,31 0,49
    Gewinn/Aktie 3,41 1,76 5,68 -5,87 8,76
    Dividende/Aktie - 0,96 0,90 7,00 7,00
    Rendite (%) - 2,41 1,25 6,11 5,75
    KGV 9,48 15,95 12,70 - 13,90
    KUV 0,16 0,16 0,26 0,38 0,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Whirlpool Corporation ist nach eigener Darstellung der weltweit führende Hersteller und Vermarkter von Küchen- und Wäschereigeräten. Die Gruppe fertigt Produkte in 13 Ländern und vermarktet Produkte in fast jedem Land auf der ganzen Welt unter Markennamen wie Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Hotpoint, Bauknecht, Amana, Jennair und Indesit. Das Unternehmen wurde 1955 nach dem Recht von Delaware als Nachfolger eines Unternehmens eingetragen, das bereits im Jahr 1898 gegründet worden war.

    Offizielle Webseite: https://www.whirlpoolcorp.com

    Aktionärsverteilung