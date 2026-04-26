Unternehmensprofil

Die Whirlpool Corporation ist nach eigener Darstellung der weltweit führende Hersteller und Vermarkter von Küchen- und Wäschereigeräten. Die Gruppe fertigt Produkte in 13 Ländern und vermarktet Produkte in fast jedem Land auf der ganzen Welt unter Markennamen wie Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Hotpoint, Bauknecht, Amana, Jennair und Indesit. Das Unternehmen wurde 1955 nach dem Recht von Delaware als Nachfolger eines Unternehmens eingetragen, das bereits im Jahr 1898 gegründet worden war.

Offizielle Webseite: https://www.whirlpoolcorp.com