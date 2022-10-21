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Yahoo Japan

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WKN 916008
ISIN JP3933800009
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    Kennzahlen (in JPY)

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    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 5,67 -
    Rendite (%) - -
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    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

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