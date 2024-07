Es gibt schon wieder Nachrichten rund die die ETFs auf Kryptowährungen. Das überraschende dabei: Solana und Ethereum könnten jetzt die nächste Bitcoin-Rallye auslösen. Und das geht so:

Nach einem herben Kurssturz konnten sich die großen Kryptowährungen zuletzt wieder etwas erholen. Der Bitcoin legte in den vergangenen 3 Tagen bereits um 9,6 Prozent zu, Ethereum um 10,9 Prozent und Solana um 15 Prozent. Zwar reicht dies noch nicht, um die vorherigen Verlust wettzumachen, doch es gibt schon wieder überraschende ETF-Neuigkeiten rund um die großen Kryptowährungen:

ETF-Überraschungen bei Ethereum und Solana

Während es bei Ethereum aktuell eher negative Überraschungen sind, weil der Ethereum-ETF immer noch nicht an den Handel gegangen ist, so überrascht Bloomberg-Analyst Eric Balchunas doch aktuell mit einer Meldung zu den Solana-ETFs: "Es sieht so aus, als ob Solana-ETFs eine letzte Frist bis Mitte März 2025 haben werden. Bis dahin ist der wichtigste Termin jedoch der November. Wenn Biden gewinnt, sind diese wahrscheinlich vom Tisch. Wenn Trump gewinnt, ist alles möglich."

Derweil ist die fünftgrößte Kryptowährung Solana aktuell ohnehin mehr im Gespräch. Denn dem Netzwerk werden von Experten starke Skalen-Effekte zugesprochen und der Solana-Coin konnte sich zuletzt deutlich stärker entwicklen als andere Kryptowährungen.

Während der Markt also noch gebannt auf die Ethereum-ETFs wartet, könnte Solana die nächste Krypto-Rallye anschieben. Doch was bedeutet das dann für Bitcoin und Ethereum?

ETF bei Bitcoin und Ethereum nur eine Farce?

Anleger zeigten sich zuletzt enttäuscht, dass die Ethereum-ETFs immer noch nicht an den Start gegangen waren und schickten auch deswegen die Krypto-Märkte nach unten. Generell ist der Sommer nicht die beste Zeit für Kryptowährungen, weil sie hier historisch gesehen schlecht performen. Nachdem Eric Balchunas von Bllomberg zunächst den 2. Juli als Starttermin für die Ethereum-ETFs nannte, soll es seiner Meinung nach jetzt am 18. Juli losgehen.

Überraschend ist auch, dass seit Ende Juni hunderte Millionen an Dollar in die Bitcoin-ETFs geflossen sind. Den Abverkauf nutzten Investoren also, um sich mit Bitcoin einzudecken. Dies könnte für eine Fortsetzung der Rallye sprechen. Auch wenn der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff auf Twitter sagt: "Basierend auf den Handelsmustern und ETF-Zuflüssen sieht es so aus, als würde das intelligente Geld Bitcoin auf dem Spotmarkt verkaufen, während das dumme Geld es über ETFs kauft. Herzlichen Glückwunsch an die Bitcoin-Wale, die das geschafft haben. Sie haben BitcoinETF-Investoren als dumme Käufer eingesetzt."

Allerdings sollte man hier bedenken, dass Peter Schiff Bitcoin schon seit Jahren kritisiert. Bislang ohne Erfolg. Insgesamt muss man nämlich sagen, dass sich Bitcoin und Ethereum aktuell weiter gut halten. Sollten die Ethereum-ETFs bald endlich kommen und sollte es mehr Hoffnung auf einen Solana-ETF geben, so könnten die Altcoins nun die nächste Rallye anführen. Doch einen gefährlichen Punkt dürfen Anleger nicht vergessen: Ethereum und Bitcoin vor Turnaround? In diese Falle sollten Anleger jetzt nicht tappen

Übrigens: Wenn Sie in Bitcoin, Ethereum, Solana und sieben weitere große Coins investieren möchten, dann schauen Sie sich jetzt unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.