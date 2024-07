Nach einem harten Kurssturz in den letzten Tagen setzen die Kryptowährungen um Ethereum und Bitcoin heute zum Turnaround an. Doch Anleger sollten vorsichtig sein. Denn diese Falle gilt es jetzt zu vermeiden.

Bereits um 6,5 Prozent ist der Bitcoin seit seinem lokalen Tief bei 53.500 Dollar schon wieder gestiegen. Vorher war es aber auch innerhalb von 3 Wochen um 25 Prozent für die Kryptowährung Nummer 1 bergab gegangen.

Und Ethereum konnte aus diesem Grund sogar schon um mehr als 10 Prozent vom lokalen Tief von vor ein paar Tagen zulegen:

Löst Ethereum-ETF jetzt doch noch eine Rallye aus?

Eine Mischung aus Angst vor großen Bitcoin-Verkäufen des deutschen Staates und von der Kryptobörse Mt. Gox hatte es einen deutlichen Abverkauf bei den Kryptowährungen gegeben. Viele von ihnen waren zudem unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen.

Anfang dieser Woche gibt es aber jetzt doch Hoffnung, dass bald endlich die Ethereum-ETF ihren Handelsstart erleben. Nachdem die amerikanische Wertpapierbehörde SEC die ETFs bereits grundsätzlich genehmigt hatte, war noch kein ETF an den Start gegangen. Und das hatte Krypto-Anlegern gar nicht geschmeckt.

Doch nun schrieben die beiden Bloomberg-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas auf X: "Wir glauben, dass ein Listing möglicherweise Ende kommender Woche oder in der Woche des 15. Juli stattfinden könnte.” Diese Worte und eine technische Reaktion sorgen nun dafür, dass Bitcoin und Ethereum steigen.

Doch Anleger sollten jetzt nicht in diese Falle tappen:

Diese Falle gilt es bei Bitcoin und Ethereum zu vermeiden

Denn die beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum sind jeweils unter ihre 200-Tage-Linien gefallen. Und das ist kein gutes Zeichen. Die aktuelle Rallye könnte die Kurse an eben jene Gleitenden Durchschnitte wieder heranführen. Sollte ein Durchbrechen der 200-Tage-Linie nach oben hin aber scheitern, so dürfte weiteres Ungemach in Form eines noch stärkeren Abverkaufs kommen.

Bei den Kryptowährungen ist jetzt also erhöhte Vorsicht angesagt. Die Rallye kann jetzt mit dem Handelsstart der Ethereum-ETFs doch losgehen, nachdem die schwachen Hände aus dem Markt gespült wurden. Doch ebenso könnte die heutige Rallye eine Falle sein, um nochmal Anleger in den Markt zu locken, bevor der nächste Abverkauf kommt.

Anleger beachten dies und investieren jetzt besser langfristig. Wer sein Geld auf mehrere Kryptowährungen verteilen möchte, der kann dies mit demBÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun, der neben Bitcoin und Ethereum auch noch in 8 weitere große Coins investiert.

Und lesen Sie danach auch: Diese 4 Aktien steigen immer: Mindestens 26,6 Prozent Rendite jedes Jahr

oder: ETF-Debakel droht: Blocktrainer verrät, was das jetzt für Ethereum und Bitcoin bedeutet

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.